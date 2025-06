'पहलगाम हमले के आतंकी कहां है...', भाजपा सरकार पर भड़के अभिषेक बनर्जी, दागे 5 बड़े सवाल

Abhiskek Banerjee On Pahalgam Terror Attack: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रस ( TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपने एक पोस्ट में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है. उन्होंने लिखा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते इस आतंकी हमले को लेकर सरकार सामने ये 5 सवाल खड़े करना चाहते हैं.

सरकार पर दागे सवाल

अभिषेक बनर्जी ने लिखा,' पहलगाम आतंकी हमले को 55 दिन से अधिक दिन बीत चुके हैं. यह बेहद चिंताजनक है कि लोकतंत्र में न तो मेनस्ट्रीम मीडिया, न विपक्ष के सदस्य और न ही न्यायपालिका भारत सरकार के सामने इन 5 महत्वपूर्ण सवालों को उठाने के लिए आगे आई है, हालांकि मैं देश की भलाई के लिए प्रतिबद्ध नागरिक और जवाबदेही के साथ सौंपे गए एक जनप्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार के सामने ये 5 सवाल उठाता हूं.'

It has been over 55 DAYS since the PAHALGAM terror attack. It is deeply concerning that in a democracy neither the mainstream media, members of the opposition, nor the judiciary has stepped forward to raise these five critical questions before the Government of India. However, as…

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) June 16, 2025