बाबुल सुप्रियो का परिवार कोरोना संक्रमित, चाहिए 61 हजार की खास डोज; साझा किया दर्द

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) आज (मंगलवार को) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गए. बाबुल सुप्रियो ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी. बाबुल सुप्रियो ने बताया कि उनके साथ उनके पिता, पत्नी और कई कर्मचारी भी संक्रमित हो गए हैं.

बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया कि मैं, मेरी पत्नी, पिता और कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. लेकिन मेरी चिंता है कि 61 हजार रुपये का कॉकटेल जैब कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को दिया जाता है. मेरे पिता की उम्र 84 साल है. उन्हें जैब की जरूरत थी. मुझे इसे ऑन द स्पॉट खरीदना पड़ा. अगर आर्थिक रूप से कमजोर किसी को इसकी जरूरत हो तो वो कैसे खरीदेगा?

Me, my wife, Dad, multiple staff, hv all tested positive, but my concern is the superhigh Rs.61000/- price of the Cocktail jab that needs to be given SOS to seriously ill #COVID19 patients•Dad who is 84, needed the jab SOS & I hv to buy it on-the-spot• Hw can the EWS afford it?

— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) January 4, 2022