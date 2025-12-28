'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा, दी गाली

Humayun Kabir Latest News: मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर एक नए विवाद में फंस गए हैं. उनके बेटे पर प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर को पीटने का आरोप लगा है. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.
Humayun Kabir son beats PSO: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विवादित नेता हुमायूं कबीर एक और विवाद में फंस गए हैं. उनके बेटे पर अपने प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) को सबके सामने पीटने का आरोप लगा है. PSO की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए हुमायूं के बेटे को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
हुमायूं के पीएसओ ने पुलिस को दी शिकायत
पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के एसपी ने बताया कि रविवार सुबह जन उन्नयन पार्टी (JUP) के चेयरमैन हुमायूं कबीर के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) जुम्मा खान साक्तिपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे. जुमा ने शिकायत दर्ज कराई कि जब उन्होंने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो हुमायूं कबीर के बेटे गोलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन ने उन्हें बुरी तरह पीटा. जुमा ने आरोप लगाया कि यह यह घटना साक्तिपुर एरिया में हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस में आम जनता के सामने हुई है.
बेटे गोलाम नबी को लिया गया हिरासत में
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए उनके घर पहुंचकर पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में हुमायूं कबीर के बेटे गोलाम नबी आजाद संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद उसे जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल घटना की विस्तृत जांच चल रही है. जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नई बाबरी बनाने का कर चुके हैं ऐलान
बताते चलें कि हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं. हालांकि कथित अनुशासनहीनता के आरोप में ममता बनर्जी उन्हें पार्टी से निलंबित कर चुकी हैं. पार्टी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं ने जन उन्नयन पार्टी (JUP) का गठन किया. उनकी नजर पश्चिम बंगाल में करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच चुके मुस्लिम मतदाताओं पर है. इसके लिए उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. जिसका देशभर में काफी विरोध हो रहा है.
हालांकि इस विरोध का हुमायूं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इस पहल से न केवल बंगाल का मुसलमान धीरे-धीरे उनके पीछे एकजुट हो रहा है बल्कि उन पर नोटों की जमकर बारिश भी हो रही है. माना जा रहा है कि अगर हुमायूं की राजनीतिक ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव में वे टीएमसी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं.
