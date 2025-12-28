Advertisement
trendingNow13056408
Hindi Newsदेशनई बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा, दी गाली

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा, दी गाली

Humayun Kabir Latest News: मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर एक नए विवाद में फंस गए हैं. उनके बेटे पर प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर को पीटने का आरोप लगा है. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा, दी गाली

Humayun Kabir son beats PSO: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विवादित नेता हुमायूं कबीर एक और विवाद में फंस गए हैं. उनके बेटे पर अपने प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) को सबके सामने पीटने का आरोप लगा है. PSO की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए हुमायूं के बेटे को हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हुमायूं के पीएसओ ने पुलिस को दी शिकायत

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के एसपी ने बताया कि रविवार सुबह जन उन्नयन पार्टी (JUP) के चेयरमैन हुमायूं कबीर के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) जुम्मा खान साक्तिपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे. जुमा ने शिकायत दर्ज कराई कि जब उन्होंने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो हुमायूं कबीर के बेटे गोलाम नबी आजाद उर्फ रॉबिन ने उन्हें बुरी तरह पीटा. जुमा ने आरोप लगाया कि यह यह घटना साक्तिपुर एरिया में हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस में आम जनता के सामने हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेटे गोलाम नबी को लिया गया हिरासत में

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए उनके घर पहुंचकर पूछताछ की. प्रारंभिक जांच में हुमायूं कबीर के बेटे गोलाम नबी आजाद संलिप्तता पाई गई. जिसके बाद उसे जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया. फिलहाल घटना की विस्तृत जांच चल रही है. जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नई बाबरी बनाने का कर चुके हैं ऐलान

बताते चलें कि हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता हैं. हालांकि कथित अनुशासनहीनता के आरोप में ममता बनर्जी उन्हें पार्टी से निलंबित कर चुकी हैं. पार्टी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं ने जन उन्नयन पार्टी (JUP) का गठन किया. उनकी नजर पश्चिम बंगाल में करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच चुके मुस्लिम मतदाताओं पर है. इसके लिए उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है. जिसका देशभर में काफी विरोध हो रहा है. 

हालांकि इस विरोध का हुमायूं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इस पहल से न केवल बंगाल का मुसलमान धीरे-धीरे उनके पीछे एकजुट हो रहा है बल्कि उन पर नोटों की जमकर बारिश भी हो रही है. माना जा रहा है कि अगर हुमायूं की राजनीतिक ताकत इसी तरह बढ़ती रही तो अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव में वे टीएमसी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

west bengal news in hindiHumayun Kabir

Trending news

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार