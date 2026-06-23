/जूतों की माला, उठक-बैठक और अंडों की बौछार! बंगाल में TMC नेता की बीच सड़क पर सरेआम फजीहत का वीडियो वायरल

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के ताराकेश्वर इलाके में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना कर रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और ताराकेश्वर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सपन सामंत से जुड़ा एक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, कुछ लोगों ने कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया.
बताया जा रहा है कि विरोध कर रहे लोगों ने सपन सामंत को जूतों की माला पहनाई, उनसे कान पकड़कर उठक-बैठक करवाई और उन पर अंडे व टमाटर भी फेंके. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किया जा रहा है, हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. स्थानीय स्तर पर लंबे समय से नगर पालिका से जुड़े कुछ मुद्दों और कथित अनियमितताओं को लेकर असंतोष की बात सामने आ रही थी.
#WATCH | West Bengal: Locals paraded former Tarakeswar Municipality Chairman and senior TMC leader Sapan Samanta with a garland made of shoes allegedly over corruption allegations. They also made him do sit-ups while holding his ears and pelted eggs and tomatoes at him.… pic.twitter.com/pyDh5EXga6
ANI (@ANI) June 23, 2026
सपन सामंत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती गई. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस घटना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ही टीएमसी नेता वहां की जनता के निशाने पर आ गए हैं. आए दिन टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने की खबरें मीडिया में आ रही हैं. अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष जैसे टीएमसी के दिग्गज नेताओं पर भी अंडे फेंके गए हैं. टीएमसी ने इन हमलों के पीछे बीजेपी समर्थकों का हाथ बताया है. वहीं गिरफ्तार टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी को जब पुलिस कोर्ट ले जा रही थी, तभी रास्ते में भीड़ ने चोर-चोर के नारे लगाते हुए उन पर अंडे फेंके थे. पूर्व मंत्री उदयन गुहा पर 18 जून को अंडे फेंके जाने की घटना सामने आई थी. वहीं बीजेपी टीएमसी के इन आरोपों से इनकार करती आई है. उसका कहना है कि टीएमसी के कार्यकाल में किए गए कामों से लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से उनके नेताओं को अब जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता सिरसान्या बंदोपाध्याय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष उठाया. याचिका में राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन, सांसद कल्याण बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी, तथा विधायक कुणाल घोष और मदन मित्रा से जुड़ी हालिया घटनाओं का उल्लेख किया गया है. अदालत में पेशी के दौरान वरिष्ठ वकील ने बताया कि यह याचिका शुक्रवार को ही दायर कर दी गई थी, लेकिन उस समय इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. उन्होंने अदालत से मामले की तात्कालिकता को देखते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.