लड़की अकेले गई इसलिए हुआ गैंगरेप... कल्याण बनर्जी के बाद TMC के एक और नेता का विवादित बयान

Kolkata Gangrape: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटनी ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है. भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य की ममता बनर्जी सरकार को घेर रही है. साथ ही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं. इसी कड़ी में टीएम के एक और नेता का अजीब बयान आ गया है. टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने कहा,'अगर वो लड़की उनके बुलाने पर वहां नहीं जाती तो उसके साथ रेप ना होता.'

मदन मित्रा ने कहा,'इस घटना ने लड़कियों को एक संदेश दिया है कि अगर कॉलेज बंद है और कोई आपको यूनिट में पद देने के बहाने बुलाता है, तो वहां मत जाओ, ऐसा करने से कुछ अच्छा नहीं होगा. अगर वह लड़की वहां नहीं जाती, तो ये सब नहीं होता. अगर उसने किसी को पहले बता दिया होता या दो-चार दोस्तों को साथ ले जाती, तो शायद ये घटना नहीं होती. जिसने ये गंदा काम किया उसने मौके का फायदा उठाया.'

#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | On Kolkata alleged gang rape case, TMC leader Madan Mitra says, "This incident has sent a message to girls that if someone calls you when the college is closed offering you a position in the unit, then don't go, nothing good will come of… pic.twitter.com/DKF1uPhfaG

— ANI (@ANI) June 28, 2025