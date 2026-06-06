/कैमरे पर TMC नेता का कबूलनामा, बंगाल में आवास के नाम पर होती थी वसूली, दोबारा जीतते तो मचता खूनी तांडव!

TMC Cut Money Scam: पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद राज्य में फैले भ्रष्टाचार के सिंडिकेट और 'कट मनी' (वसूली) के खेल को लेकर एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. ज़ी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो खुद को तृणमूल कांग्रेस (TMC) का युवा नेता बताने वाले माधव ने कैमरे और माइक पर वो सच उगला जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है.
माधव ने कबूल किया कि पश्चिम बंगाल में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, जहां हर सरकारी आवास योजना के बदले जनता से ₹5000 की कट मनी वसूली जाती थी. इस अवैध वसूली में से ₹430 प्रति केस सीधे माधव जैसे नेताओं के पास पार्टी फंड और खुद की जेब के नाम पर पहुंचता था, जबकि बाकी का हिस्सा सरकारी बाबुओं और ऊपर बैठे रसूखदारों में बंटता था. खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए इस नेता ने यहां तक इशारा कर दिया कि इस सिंडिकेट की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पहले से थी.
लेकिन इस खुलासे का सबसे खौफनाक पहलू वो दावा है, जिसने इंसानियत को डरा कर रख दिया है. टीएमसी नेता ने कैमरे पर माना कि अगर इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार आ जाती, तो पूरे राज्य में ऐसा खूनी तांडव और आतंक मचता जिससे लोगों की रूह कांप जाती. इस नेता ने यह भी स्वीकार किया कि आज अगर टीएमसी की यह हालत हुई है, तो उसकी एकमात्र वजह यही कट मनी संस्कृति और ठेकेदारों-नेताओं का वो माफिया सिंडिकेट है जिसने पूरे बंगाल को लूट का अड्डा बना दिया था. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चलता था कट मनी का यह पूरा तंत्र और कैसे अपनी ही जान के डर के साए में जी रहा यह नेता अब बाबुओं और व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ रहा है....
ज़ी मीडिया की तफ्तीश में यह साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में आम लोगों के हक के पैसों पर डाका डालने के लिए नेताओं और सरकारी कर्मचारियों का एक संगठित सिंडिकेट काम कर रहा था. माधव ने इस पूरे रैकेट की इनसाइड स्टोरी बताते हुए कहा कि यह पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट है.
प्रति आवास ₹5000 की वसूली: सरकारी आवास दिलाने के नाम पर बेसहारा और गरीब लोगों से सीधे ₹5000 की कट मनी वसूली जाती थी.
नेताओं और बाबुओं का फिक्स कमीशन: वसूली के इस खेल में सरकारी बाबू और नेता आपस में मिले हुए थे. माधव ने खुद कबूल किया कि इस ₹5000 में से ₹430 प्रति केस उसे पार्टी फंड और खुद के कमीशन के तौर पर मिलते थे, जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा सरकारी बाबुओं और ऊपर के सिस्टम में बांट दिया जाता था.
जान का खतरा: जब माधव से उस सरकारी बाबू का नाम पूछा गया जो इस सिंडिकेट को चला रहा था, तो उसने साफ इनकार कर दिया. माधव ने कहा कि अगर मैंने उस अधिकारी का नाम बताया, तो मेरे परिवार और खासकर मेरे पिताजी की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है.
जब ज़ी मीडिया के रिपोर्टर ने माधव से तीखा सवाल किया कि अगर पूरा सिस्टम इतना भ्रष्ट था और आप ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के चुनिंदा कार्यकर्ताओं में से एक थे, तो आपने उनसे इसकी शिकायत क्यों नहीं की? इस पर माधव के पास कोई ठोस जवाब नहीं था. हालांकि, उसने बातों-बातों में एक बड़ा इशारा करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व को इस बात की पूरी जानकारी पहले से थी.
माधव ने खुद को सही साबित करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि अगर मैं उन्हें बता भी देता तो क्या बदल जाता? पूरा सिस्टम ही इसी तरह डिजाइन था. मैंने तो यह व्यवस्था इसलिए रखी ताकि बाबुओं को भी उनका हिस्सा मिले और गरीबों का रुका हुआ पैसा जारी हो सके. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि माधव अब केवल अपनी खाल बचाने के लिए सारा ठीकरा सरकारी बाबुओं पर फोड़ रहा है, जबकि इस भ्रष्टाचार की मुख्य धुरी खुद टीएमसी के नेता और ठेकेदार थे, जिन्होंने मिलकर एक बड़ा माफिया सिंडिकेट बना रखा था.
ज़ी मीडिया की टीम जब माधव के पैतृक गांव पाथी बुनिया पहुंची, तो वहां के आम नागरिकों ने डरते-सहते हुए अपने दर्द को बयां किया. ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से टीएमसी नेताओं के आतंक और डर के साए में जी रहे थे और इसी खौफ की वजह से उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से रिश्वत के पैसे दिए थे.
गांव वालों ने माधव और अभिषेक बनर्जी के उस धमकी भरे ऑडियो और वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि 4 तारीख (चुनावी नतीजे) के बाद डीजे भी बजेगा और हम बताएंगे कि और क्या-क्या बजेगा. इस पर सफाई देते हुए माधव ने माना कि चुनाव के दौरान टीएमसी के सभी युवा नेता अत्यधिक उत्साह और जोश में थे, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया था. उसने स्पष्ट किया कि पार्टी का हिसाब बिल्कुल साफ था सत्ता में आते ही विरोधियों को सबक सिखाना था, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग.
अपने इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में माधव ने राजनीति को छोड़कर काजनीति (काम की नीति) करने की बात कही. उसने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि आज अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की यह हालत हुई है और पार्टी चुनाव हारी है, तो उसकी इकलौती वजह यही कट मनी और वसूली का कल्चर है. पश्चिम बंगाल का रंग ही रिश्वतखोरी बन चुका था.
बता दें कि ये वही माधव है जिसका कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह ग्रामीणों को इकट्ठा करके उनके कट मनी के पैसे वापस लौटाता हुआ नजर आया था. अब उसी टीएमसी नेता ने कैमरे पर यह मान लिया है कि पार्टी के भीतर ही उसके कई जानी दुश्मन पैदा हो चुके हैं जो उसके पैसे लौटाने के फैसले के खिलाफ थे. फिलहाल इस सनसनीखेज खुलासे के बाद बंगाल के ठेकेदारों, नेताओं और सरकारी बाबुओं के उस गठजोड़ का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है, जिसने सालों तक राज्य को अंदर से खोखला किया.