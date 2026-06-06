/कैमरे पर TMC नेता का कबूलनामा, बंगाल में आवास के नाम पर होती थी वसूली, दोबारा जीतते तो मचता खूनी तांडव!

लेकिन इस खुलासे का सबसे खौफनाक पहलू वो दावा है, जिसने इंसानियत को डरा कर रख दिया है. टीएमसी नेता ने कैमरे पर माना कि अगर इस बार भी बंगाल में टीएमसी की सरकार आ जाती, तो पूरे राज्य में ऐसा खूनी तांडव और आतंक मचता जिससे लोगों की रूह कांप जाती. इस नेता ने यह भी स्वीकार किया कि आज अगर टीएमसी की यह हालत हुई है, तो उसकी एकमात्र वजह यही कट मनी संस्कृति और ठेकेदारों-नेताओं का वो माफिया सिंडिकेट है जिसने पूरे बंगाल को लूट का अड्डा बना दिया था. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चलता था कट मनी का यह पूरा तंत्र और कैसे अपनी ही जान के डर के साए में जी रहा यह नेता अब बाबुओं और व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ रहा है....