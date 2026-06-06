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कैमरे पर TMC नेता का कबूलनामा, बंगाल में आवास के नाम पर होती थी वसूली, दोबारा जीतते तो मचता खूनी तांडव!

TMC Leader Madhav Confession: टीएमसी के युवा नेता माधव ने ज़ी मीडिया के सामने कबूल किया कि राज्य में आवास योजना के बदले ₹5000 की कट मनी वसूली जाती थी, जिसमें से ₹430 उसे मिलते थे. उसने दावा किया कि शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी थी और यदि टीएमसी दोबारा जीतती, तो बंगाल में खूनी तांडव मचता.

Written ByAmit BharadwajEdited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:08 PM IST
कैमरे पर TMC नेता का कबूलनामा, बंगाल में आवास के नाम पर होती थी वसूली, दोबारा जीतते तो मचता खूनी तांडव!
Image Credit: Zee News

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Amit Bharadwaj

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जी मीडिया नेटवर्क में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर जुड़े अमित भारद्वाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में 30 साल का अनुभव रखते हैं. जी मीडिया नेटवर्क में जुड़ने से पहले उन्होंने कई प्रतिष्ठित हिंदी-अंग्रेजी अखबारों में काम किया है. अमित व्यापम घोटाला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड और कोल स्कैम पर सीरीज में अपनी बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कई घोटालों का पर्दाफाश किया है. इसके अलावा अमित भारद्वाज ने दुनिया के कई मुल्कों में जाकर वार कवर किया है. उन्होंने राष्ट्र हित की कहानियों को सामने लाने के लिए देश भर में यात्राएं की हैं.

 

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