टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को बताया 'ग्लैडिएटर', इस वजह से साधा था निशाना

नई दिल्ली: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में एक बार फिर सत्तारूढ़ भाजपा की खिंचाई करते हुए कहा कि सरकार ने संसद को रोम के कोलोसियम में बदल दिया है जहां प्रधानमंत्री 'मोदी, मोदी' के नारों के लिए 'ग्लैडिएटर' की तरह प्रवेश करते हैं. टीएमसी चार राज्यों में जीत के बाद सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों से मिले पीएम मोदी के स्वागत का जिक्र कर रही थी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 2022-23 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मोइत्रा ने उन महिलाओं के नामों को भी सूचीबद्ध किया जिन्होंने भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है.

तेजतर्रार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता ने 1972 में संसद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी का हवाला दिया. जब उन्होंने कहा था, "इन दिनों नई दिल्ली में माहौल एक गला घोंट देता है. स्वतंत्र रूप से सांस लेना आसान नहीं है. एक प्रधानमंत्री का जाप ऑल इंडिया रेडियो पर सुबह से रात तक नाम, सिनेमा स्क्रीन पर संतृप्त प्रचार, विपक्ष में बैठे लोग इससे कैसे लड़ सकते हैं."

It is perhaps India’s greatest tragedy that Vajpayeeji’s worst fears have come true today under a BJP regime pic.twitter.com/b1eBVkkVEn

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) March 22, 2022