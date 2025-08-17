'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, क्यों निकाली भड़ास?
Mahua Moitra: आज चुनाव आयोग ने पीसी की, इस दौरान आयोग ने कहा कि बिहार में जो 22 लाख मृत वोटरों का आकड़ा है, उनकी पिछले 6 महीने में मौत नहीं हुई है बल्कि इनकी मौत कई सालों में हुई है. इस पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. 

Aug 17, 2025, 11:11 PM IST
Election Commission Press Conference: वोट चोरी के आरोपों और बिहार में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि  चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा कही है. बीते 20 सालों में हर साल वोटर लिस्ट का रिवीजन होता रहा है. लेकिन बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इससे अलग है. इसके अलावा आयोग ने कहा कि बिहार में जो 22 लाख मृत वोटरों का आकड़ा है, उनकी पिछले 6 महीने में मौत नहीं हुई है बल्कि इनकी मौत कई सालों में हुई है. अब इस पर निशाना साधते हुए टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो पिछले कई सालों के चुनाव आयोग के हर अधिकारी और आयुक्त को जेल में होना चाहिए. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

महुआ मोइत्रा ने साधा निशाना
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए कैप्शन में लिखा सर, हमारे आईक्यू को भाजपा कैडर जैसा न समझें, आज आपके द्वारा जो दावे किए गए हैं उस पर हंसी आ रही थी. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीज किया है. यह सब चुनाव आयोग की निगरानी में हुआ है. अगर इसके बावजूद भी मृत वोटर के नाम नहीं हटाए जा सके तो इसके लिए किसको दोष देना चाहिए. अगर आकंड़े ठीक नहीं है तो फिर किसकी गलती है? इसलिए पूरी तरह से आप ही इसके जिम्मेदार हैं. 

 

साथ ही साथ वीडियो में चुनाव आयोग के भ्रम फैलाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि बिहार की वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए 65 लाख वोटरों का आंकड़ा सामने लाया जाए. हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि आखिर ये 65 लाख लोग कौन हैं?

क्या शेयर करना चाहिए वीडियो?
चुनाव आयोग ने आज कई आरोपों का जवाब दिया, इसी दौरान आयुक्त ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं. उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया. क्या चुनाव आयोग को किसी भी मतदाता, चाहे वह उनकी मां हो, बहू हो, बेटी हो, उनके CCTV वीडियो साझा करने चाहिए? जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, वे ही अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट डालते हैं.

