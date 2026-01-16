Advertisement
trendingNow13076436
Hindi NewsदेशTMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

Mukul Roy: बंगाल के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी थी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 16, 2026, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TMC लीडर मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

Supreme Court: भाजपा छोड़कर TMC का दामन थामने के बाद पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल रॉय को बड़ा झटका लगा था. कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी थी. जिसे लेकर काफी ज्यादा सियासत हो रही थी. मुकुल रॉय ने बीजेपी से जीत हासिल की थी लेकिन वो बाद में TMC में चले गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने ने मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई. कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर विधायक मुकुल रॉय को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया था. टीएमसी नेता मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुवेन्दु अधिकारी , अंबिका रॉय, विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया, चार हफ्ते में जवाब मांगा.

तीसरी बार चुने गए थे विधायक
साल 2021 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर से चुनाव जीते थे वह लगातार तीसरी बार यहां से चुने गए थे. मुकुल रॉय पहली बार यहां से 2011 में जीते थे, इसके बाद वह 2016 में फिर से टीएमसी के विधायक बने थे. हालांकि बीजेपी से जीतने के बाद वो टीएमसी में चले गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

TMC ने किया था निलंबित
2017 में सारधा घोटाले में मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया उसके बाद मुकुल रॉय को पार्टी से निलंबित कर दिया था. पार्टी से निलंबित होने के बाद मुकुल रॉय से भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने सितंबर में टीएमसी से  अक्टूबर में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Mukul Roy

Trending news

कौन हैं दिनेश वाघमारे और क्या हैं आरोप? 2017 में बेटे के चलते भी उठ चुके हैं सवाल
Dinesh Waghmare
कौन हैं दिनेश वाघमारे और क्या हैं आरोप? 2017 में बेटे के चलते भी उठ चुके हैं सवाल
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
Pune News
चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई पवार फैमिली
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी