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सरकारी खाद और किट... गरीबों के लिए आई राहत सामग्री TMC नेता के रिश्तेदार के घर से बरामद, मचा बवाल!

West Bengal Scam: गरीबों के लिए भेजी गई सरकारी खाद और राहत किट कथित तौर पर टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से बरामद होने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी विवाद छिड़ गया है. मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:44 AM IST
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आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला? (AI-Image)
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला? (AI-Image)

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन क्षेत्र के कुलतली में सरकारी सहायता सामग्री के कथित दुरुपयोग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर राहत और कृषि सामग्री में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, कुलतली पंचायत समिति के कृषि कर्माध्यक्ष पूर्णेन्दु हलदर के रिश्तेदार के घर से कृषि विभाग की ओर से किसानों को वितरित किए जाने वाले उर्वरक (फर्टिलाइजर) बरामद होने का दावा किया गया है.

इतना ही नहीं, आसपास के एक अन्य मकान से भी बड़ी मात्रा में ऐसे बोरे मिले हैं, जिनमें अम्फान तूफान के बाद प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ‘दुर्गा किट्स’ रखे गए थे. घटना सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि जरूरतमंद लोगों के लिए भेजी गई सरकारी सामग्री गलत हाथों में पहुंच गई. वहीं, इस पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

भ्रष्टाचार के खुलासे पर स्थानीय निवासियों में नाराजगी

फिलहाल मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की मांग जोर पकड़ रही है और स्थानीय लोगों की नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. स्थानीय निवासियों का गुस्सा है, 'हम सुंदरबनवासी हैं. हर साल प्राकृतिक आपदा में सब कुछ गंवा देते हैं. फिर भी हमें कुछ नहीं दिया जाता. सारी राहत नेता ही हड़प लेते हैं.' इलाके के लोगों का दावा है कि अम्फान से लेकर बाद की सभी आपदाओं में राहत वितरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है. गरीबों के लिए आवंटित सामग्री नेताओं और उनके रिश्तेदारों के घर पहुंची है. यह मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है. आम लोग प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं.

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भ्रष्टाचार के खुलासे पर बीजेपी का हमला

कुलतली में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है. कुलतली इलाके की बीजेपी प्रत्याशी माधवी मंडल ने भ्रष्टाचार के इस खुलासे पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'यह बेहद शर्म की बात है. कुलतली जैसे दूरदराज के लोगों को सरकारी मदद नहीं मिलती. जबकि नेता ही सरकारी राहत हड़प रहे हैं. हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले.'

यह भी पढ़ेंः ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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