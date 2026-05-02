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EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? TMC के साकेत गोखले ने उठाए सवाल

Saket Gokhale: चार मई को बंगाल समेत पांच राज्‍यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं. उससे पहले काउंटिंग प्रोसेस को लेकर TMC नेता साकेत गोखले ने सवाल खड़े किए हैं. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 02, 2026, 01:52 PM IST
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EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? TMC के साकेत गोखले ने उठाए सवाल

West Bengal Election 2026: चार मई को बंगाल समेत पांच राज्‍यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं. उससे पहले काउंटिंग प्रोसेस को लेकर TMC नेता साकेत गोखले ने सवाल खड़े किए हैं. उन्‍होंने कई राज्यों में वोटिंग और गिनती के गैप को लेकर सवाल उठाया है और वोट-गिनती के शेड्यूल में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है. 

उन्‍होंने एक्‍स पर पोस्‍ट किया कि वोट-गिनती में देरी का घोटाला. बंगाल में वोटिंग का आखिरी चरण 29 अप्रैल को पूरा हुआ. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई. असम और केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. जब EVM डिजिटल हैं तो ECI को गिनती की प्रक्रिया शुरू करने में 4 दिन से ज्‍यादा का समय क्यों चाहिए? 

उन्‍होंने एक्‍स पर ये भी लिखा कि वोटिंग के 48 घंटों के अंदर ही गिनती आसानी से शुरू हो सकती है. इसके अलावा असम और केरल की गिनती के लिए 4 मई (वोटिंग के 24 दिन बाद) तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी. सीधा सा जवाब है - इससे BJP को नकली एग्जिट पोल का इस्तेमाल करके मार्केट में हेरफेर करने का काफी समय मिल जाता है. लोकसभा 2024 के दौरान आम निवेशकों को ₹31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जब एग्जिट पोल ने NDA को 400+ सीटें मिलने का अनुमान लगाया था. लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए. यह लाखों-करोड़ों का एक रैकेट है, और ECI तथा SEBI मिलकर BJP को पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि ज्‍यादातर एग्जिट पोल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है. हालांकि 4 मई को काउंटिंग से पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर री-पोलिंग हो रही है. इन जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे.

 

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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