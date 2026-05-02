EVM डिजिटल है, काउंटिंग के लिए 20-25 दिन का इंतजार क्यों? TMC के साकेत गोखले ने उठाए सवाल

West Bengal Election 2026: चार मई को बंगाल समेत पांच राज्‍यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं. उससे पहले काउंटिंग प्रोसेस को लेकर TMC नेता साकेत गोखले ने सवाल खड़े किए हैं. उन्‍होंने कई राज्यों में वोटिंग और गिनती के गैप को लेकर सवाल उठाया है और वोट-गिनती के शेड्यूल में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है.

उन्‍होंने एक्‍स पर पोस्‍ट किया कि वोट-गिनती में देरी का घोटाला. बंगाल में वोटिंग का आखिरी चरण 29 अप्रैल को पूरा हुआ. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई. असम और केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. जब EVM डिजिटल हैं तो ECI को गिनती की प्रक्रिया शुरू करने में 4 दिन से ज्‍यादा का समय क्यों चाहिए?

The vote counting delay scam. Add Zee News as a Preferred Source The final phase of voting in Bengal completed on 29th April Tamil Nadu voted on 23rd April Assam & Kerala voted on 9th April With EVMs which are digital, why does the ECI need over 4 days for starting the counting process? Counting can… — Saket Gokhale (@SaketGokhale) May 2, 2026

उन्‍होंने एक्‍स पर ये भी लिखा कि वोटिंग के 48 घंटों के अंदर ही गिनती आसानी से शुरू हो सकती है. इसके अलावा असम और केरल की गिनती के लिए 4 मई (वोटिंग के 24 दिन बाद) तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी. सीधा सा जवाब है - इससे BJP को नकली एग्जिट पोल का इस्तेमाल करके मार्केट में हेरफेर करने का काफी समय मिल जाता है. लोकसभा 2024 के दौरान आम निवेशकों को ₹31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, जब एग्जिट पोल ने NDA को 400+ सीटें मिलने का अनुमान लगाया था. लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए. यह लाखों-करोड़ों का एक रैकेट है, और ECI तथा SEBI मिलकर BJP को पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं.

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गौरतलब है कि ज्‍यादातर एग्जिट पोल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है. हालांकि 4 मई को काउंटिंग से पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर री-पोलिंग हो रही है. इन जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे.