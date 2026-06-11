एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त रोज लंबी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लिस्ट से एक जुड़े एक नाम ने बागी होने से इनकार कर दिया है. टीएमसी का बागी धड़ा कह रहा है कि लोकसभा में उसके पास अपनी पार्टी के कम से कम 20 सांसदों का समर्थन है, लेकिन लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल ने NDA को समर्थन देने वाले कथित पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया. उन्होंने बागी गुट को चुनौती दी कि वे उनके हस्ताक्षर वाला दस्तावेज दिखाएं.
प्रतिमा मंडल ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि वह उन पार्टी सांसदों में शामिल थीं जिन्होंने कथित तौर पर BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) को समर्थन देने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. उन्होंने इसको पूरी तरह से फर्जी खबर बताते हुए कहा कि वह वह पूरी तरह से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं और जनता से मिले जनादेश के प्रति प्रतिबद्ध हैं.
उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज फैलाई जा रही है. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस फर्जी खबर से प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैं चार तारीख से कोलकाता में ही हूं और दिल्ली गई ही नहीं हूं.
बागी गुट पर उठाए सवाल
बागी गुट के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप दावा करते हैं कि आपके पास 20 सांसद हैं तो आप मीडिया में सबके हस्ताक्षर वाला वह पत्र क्यों नहीं दिखाते? आप वह फोटो या दस्तावेज क्यों जारी नहीं करते जिससे पता चले कि उस पर मेरा नाम है या नहीं? मैं आपसे कहना चाहती हूं कि फर्जी खबरें न फैलाएं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को गुमराह न करें.
उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने सांसदों को कोलकाता में बैठक के लिए बुलाया था. लेकिन उन्होंने मुझसे दिल्ली आने को कहा...मुझे उनकी तरफ से ऐसी किसी कार्रवाई (बगावत) का कोई संदेश नहीं मिला. वे मुझे जो कुछ भी बता रहे थे, वह मुझे उचित नहीं लगा. इसीलिए मैं दिल्ली नहीं गई... मैंने सांसदों को मिलने के लिए कहा था क्योंकि उस समय कई विधायक बगावत कर रहे थे, और मैं इस बारे में बात करना चाहती थी कि पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए.
मंडल ने यह भी दोहराया कि वह तृणमूल कांग्रेस के साथ बनी रहेंगी और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करती रहेंगी. उन्होंने कहा, 'मैं उनके साथ हूं और उस चुनाव चिह्न का सम्मान करती हूं, जिसके दम पर मैं चुनी गई थी. मैं 2029 तक उनके साथ रहूंगी और जनादेश का सम्मान करती हूं.'
TMC सांसद प्रतिमा मंडल ने इस बात से भी इनकार किया कि NDA में शामिल होने के लिए समर्थन मांगने वाले किसी समूह ने उनसे संपर्क किया है.
उनकी यह प्रतिक्रया बागी TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार के उस दावे के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि लगभग 20 TMC सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर NDA के प्रति समर्थन जताया है. तृणमूल कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया. पार्टी ने ऐसे किसी भी पत्र के अस्तित्व पर सवाल उठाए और कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है.