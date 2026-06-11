एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त रोज लंबी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लिस्‍ट से एक जुड़े एक नाम ने बागी होने से इनकार कर दिया है. टीएमसी का बागी धड़ा कह रहा है कि लोकसभा में उसके पास अपनी पार्टी के कम से कम 20 सांसदों का समर्थन है, लेकिन लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल ने NDA को समर्थन देने वाले कथित पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया. उन्‍होंने बागी गुट को चुनौती दी कि वे उनके हस्ताक्षर वाला दस्तावेज दिखाएं.