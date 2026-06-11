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सब कहते रहे कि लिस्‍ट में है नाम, इस TMC लीडर ने तो पार्टी छोड़ने से कर दिया इनकार

Pratima Mondal: एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ने वाले नेताओं की फेहरिस्त रोज लंबी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लिस्‍ट से एक जुड़े एक नाम ने बागी होने से इनकार कर दिया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:48 PM IST
सब कहते रहे कि लिस्‍ट में है नाम, इस TMC लीडर ने तो पार्टी छोड़ने से कर दिया इनकार

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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