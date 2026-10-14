/बंगाल में फिर उलटफेर, ऋतब्रत बनर्जी गुट को पहला झटका; महिला अध्यक्ष सबीना यास्मीन ने दिया इस्तीफा

सबीना यास्मीन का इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ है, जब TMC में पहले से ही कई हलचल मची हुई है. ऐसे में उनकी जगह संगठन में किसे जिम्मेदारी मिलेगी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सबीना यास्मीन को पिछले महीने सितंबर 2026 में कोलकाता स्थिति NIA ऑफिस में बुलाया गया था. इस दौरान जांच एजेंसी ने उनसे लगभग 3 घंटे पूछताछ की थी. यह पूछताछ 1 अप्रैल 2026 को मोथाबारी या SIR से जुड़े प्रदर्शन में हुई हिंसा और मालदा में न्यायिक अधिकारियों को टारगेट करने के आरोपों से जुड़ी थी. सबीना ने स्पष्ट किया था कि उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं, बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया गया था.