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बंगाल में फिर उलटफेर, ऋतब्रत बनर्जी गुट को पहला झटका; महिला अध्यक्ष सबीना यास्मीन ने दिया इस्तीफा


Mahila Trinamool President resgin: पश्चिम बंगाल में महिला तृणमूल की प्रेसिडेंट सबीना यास्मीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है. इस इस्तीफे से ऋतब्रत बनर्जी गुट को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने पद छोड़ने का कारण अपनी खराब सेहत को बताया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 14, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 01:08 PM IST
बंगाल में फिर उलटफेर, ऋतब्रत बनर्जी गुट को पहला झटका; महिला अध्यक्ष सबीना यास्मीन ने दिया इस्तीफा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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