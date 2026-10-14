/बंगाल में फिर उलटफेर, ऋतब्रत बनर्जी गुट को पहला झटका; महिला अध्यक्ष सबीना यास्मीन ने दिया इस्तीफा

Sabina Yasmin Resgin: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव के बाद से ही TMC में लगातार सियासी हलचल जारी है. यहां ऋतब्रत बनर्जी गुट को पहला झटका लग चुका है. सबीना यास्मीन ने तृणमूल कांग्रेस की डेमोक्रेटिक महिला प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है. बीते महीने ही सबीना से NIA ने पूछताछ की थी.
बताया जा रहा है कि सबीना ने बुधवार ( 14 अक्टूबर 2026) को राज्य प्रेसिडेंट बिप्लब मित्रा को एक लेटर लिख इस बारे में बताया. इसके अलावा उन्होंने MLA के व्हाट्सएर ग्रुप को भी इस बारे में सूचना दी. लेटर में उन्होंने खराब सेहत का जिक्र किया है. हालांकि, उन्होंने पार्टी के लिए काम करते रहने की बात कही है.
सबीना यास्मीन ने पार्टी से अपने इस्तीफे की वजह अपनी सेहत को बताया है. मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है. फिलहाल उनके इस्तीफे को लेकर अधिक कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि सबीना यास्मीन ऋतब्रत बनर्जी गुट के समर्थन वाले महिला तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष थीं. वह पार्टी में समीकरण बदलने के बाद से ही ऋतब्रत गुट के साथ जुड़ी थीं. इसी गुट की ओर से उन्हें महिला संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी.
सबीना का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब तृणमूल कांग्रेस के अंदर गुटों को लेकर चर्चा तेज है. उनके ऋतब्रत गुट से जुड़े होने के कारण इस फैसले को उस गुट के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, सबीना ने अपने इस्तीफे के पीछे किसी गुटीय विवाद या राजनीतिक मतभेद का जिक्र नहीं किया है. उन्होंने स्वास्थ्य को ही इसकी वजह बताया है.
सबीना यास्मीन का इस्तीफा ऐसे वक्त पर हुआ है, जब TMC में पहले से ही कई हलचल मची हुई है. ऐसे में उनकी जगह संगठन में किसे जिम्मेदारी मिलेगी इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. सबीना यास्मीन को पिछले महीने सितंबर 2026 में कोलकाता स्थिति NIA ऑफिस में बुलाया गया था. इस दौरान जांच एजेंसी ने उनसे लगभग 3 घंटे पूछताछ की थी. यह पूछताछ 1 अप्रैल 2026 को मोथाबारी या SIR से जुड़े प्रदर्शन में हुई हिंसा और मालदा में न्यायिक अधिकारियों को टारगेट करने के आरोपों से जुड़ी थी. सबीना ने स्पष्ट किया था कि उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं, बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया गया था.