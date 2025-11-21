DNA: TMC विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान, 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में रखेंगे 'नई बाबरी मस्जिद' की नींव; BJP बोली- हम भी मंदिर बनाएंगे

Humayun Kabir on Babri Masjid: अयोध्या में जहां 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां चल रही है. वहीं अयोध्या से 864 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी एक तैयारी चल रही है. इस तैयारी का संबंध भी अयोध्या से है. अयोध्या में भारत की सनातन पहचान के सम्मान की तैयारी है तो मुर्शिदाबाद में सनातन को चोट पहुंचाने वाले बाबर की सोच को प्रतिष्ठित करने की तैयारी है. इसलिए आज हम बाबर की कट्टरपंथी सोच का विस्तार करनेवालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे.

कहां बनने जा रही नई बाबरी मस्जिद?

बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया है. सही सुना आपने नई बाबरी मस्जिद. वही बाबरी मस्जिद जो भारत में धार्मिक उन्माद का प्राचीन प्रतीक है. वही बाबरी मस्जिद जो सनातन आस्था पर कट्टरपंथी प्रहार का बदसूरत चिह्न है. वही बाबरी मास्जिद जो धार्मिक बर्बरता और विद्वेष का साक्ष्य है. उसी बाबरी मस्जिद की नई प्रतिकृति मुर्शिदाबाद में बनाने की तैयारी हो रही है. कहा जा रहा है कि जगह भी ढूंढ ली गई है. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के मिर्जापुर में बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान बन चुका है औ तारीख भी बता दी गई है.

मतलब ये कैसी सोच है. ये कैसे लोग हैं. ये किस मिट्टी से बने हैं और किस वातावरण में बढ़े हैं. जो भारत में धार्मिक उन्माद के प्रतीक को आकार दे रहे हैं. जो इतिहास के उस काले पन्ने को फिर जमीन पर उतार रहे हैं जो धार्मिक बर्बरता की गवाही देता है.

6 दिसंबर को रखी जाएगी नींव

इस प्लान के पीछे हैं हुमायूं कबीर. हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं. हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा के मिर्जापुर में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. दो एकड़ जमीन पर बनने वाली नई बाबरी मस्जिद मूल बाबरी से भी बड़ी होगी. 3 से 5 साल में नई बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी.

जैसा कि अक्सर होता है, अपनी कट्टरपंथ वाली सोच को छिपाने के लिए हुमायूं कबीर भी मस्जिद के साथ अस्पताल, स्कूल और मुसाफिरखाना जैसे शब्द जोड़ रहे हैं. पहले समझने की कोशिश करें कि हुमायूं कबीर ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं. वे सिर्फ नई बाबरी मस्जिद नहीं बनवा रहे हैं, 6 दिसंबर को इसकी नींव भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मस्जिद मूल बाबरी मस्जिद से बड़ी और भव्य होगी.

हर 680 मुस्लिमों पर एक मस्जिद

अब आपको इसका मतलब समझाते हैं. चुन-चुन कर हुमायूं कबीर वो सबकुछ कर रहे हैं जिससे सनातनियों को चिढ़ाया जाए. करोड़ों सनातनियों को अपमानित महसूस कराया जाए. एजेंडा है कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण और उन्हें खुश करना.

हमारे देश का संविधान हर धर्मिक आस्था के लोगों को अपना धर्मस्थल बनाने का अधिकार देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं. यानी देश के हर 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मस्जिद है. देश में हर 680 मुस्लिम आबादी पर एक मस्जिद है. मित्रो बात मंदिर की करें तो देश में औसतन 1700 हिंदुओं के लिए एक मंदिर है. फर्क समझिए, हिंदू आबादी में ज्यादा हैं लेकिन मस्जिद के अनुपात में मंदिर कम है.

बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करने की साजिश

आस्था का विषय है. एक और मस्जिद का निर्माण कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाना. ये आपराधिक शरारत है. सीधे तौर पर देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करना है. नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर हुमायूं कबीर ये संदेश दे रहे हैं कि आप सद्भाव, सहिष्णुता, भाईचारा का नारा लगाते रहिए. हम हर वो काम करेंगे जो आपको अपमानित करेगा. हम चुन-चुन कर उस दौर के हर चिन्ह को स्थापित करेंगे जो आपकी आस्था के अपमान की याद ताजा कराएगा. समझिए नई बाबरी बनाने का ऐलान कर हुमायूं कबीर सनातनियों की सहिष्णुता पर कट्टरपंथ के वर्चस्व का ऐलान कर रहे हैं.

इसलिए नई बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर की कट्टरपंथी सोच को फिर से भारत में स्थापित करने की साजिश है. इतिहास का ये प्रमाणित तथ्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नगरी में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी. इसलिए भारत में बाबरी मस्जिद धार्मिक आस्था का नहीं कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद का प्रमाण है. सोचिए 1528 में जो बाबर के सेनापति ने किया, वही 497 साल बाद हुमायूं कबीर कर रहे हैं. यानी हुमायूं कबीर खुद को बाबर का वैचारिक वंशज बता रहे हैं. ये उदारवादी भारत में कट्टरपंथ की पराकाष्ठा है.

कट्टरपंथियों के गढ़ में बनेगी बाबरी मस्जिद

खुद को बाबर का वैचारिक वंशज साबित करने में जुटे हुमायूं कबीर ने कार्यक्रम में चुन-चुन कर कट्टरपंथी मौलानाओं को बुलाया है. साथ ही मस्जिद के लिए एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है. इस ट्रस्ट में 100 से ज्यादा मदरसों के मौलाना शामिल होंगे.

अब बाबर वाली कट्टरपंथी सोच की सियासत को समझिए. नई बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाई जा रही है. यहां 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. जिस बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहां 80 प्रतिशत मुसलमान हैं.

पिछले बेलडांगा में हिंदुओं पर हुआ था हमला

बेलडांगा कट्टरपंथियों का गढ़ है. नवंबर 2024 में कार्तिक पूजा के दौरान यहां हिंदुओं पर हमला हुआ था. कट्टरपंथियों ने यहां 30 से ज्यादा घरों में आग लगा दी थी. हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. आप समझ सकते हैं जहां 20 प्रतिशत हिंदू आबादी है वहां पीड़ित कौन होगा और नुकसान किसका हुआ होगा. अब कट्टरपंथियों के इसी गढ़ में नई बाबरी मस्जिद के जरिए हुमायूं कबीर अपना सियासी वजूद मजबूत करने की कोशिश में हैं.

इन दिनों ममता बनर्जी से टीएमसी विधायक हुमायुं कबीर के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे. ममता बनर्जी से संबंध खराब होने के बाद हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं. वैसे कट्टरपंथियों के तुष्टिकरण वाली सियासत में हुमायूं कबीर अकेले किरदार नहीं हैं. तृणमूल कांग्रेस भी वही करती है जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं. TMC हर साल 6 दिसंबर को कोलकाता में यूनिटी रैली निकालती है. यहां यूनिटी सिर्फ बातों में होती है. असल मकसद कट्टरपंथियों से हमदर्दी दिखाना होता है. TMC ये काम छिपे शब्दों में करती है. हुमायूं कबीर यही काम अब चीख-चीख कर कर रहे हैं..इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है.

खुद को बाबर का वैचारिक वंशज बनाने की साजिश

ये अचानक नहीं हुआ है कि हुमायूं कबीर स्वयं को बाबर का वैचारिक वंशज साबित करने में जुट गए हैं. ये अचानक नहीं है कि वो बाबर की कट्टरपंथी विचारधारा का विस्तार करने में जुट गए हैं. कट्टरपंथ ही उनका असली चरित्र है. इसका प्रमाण वो पहले भी देते रहे हैं. हम याद दिलाना चाहेंगे कि इसी साल मार्च में हुमायूं कबीर ने BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को हाथ तोड़ देने की धमकी दी थी. जानते हैं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष को हुमायूं कबीर ने ये धमकी क्यों दी थी क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने मुस्लिम विधायकों पर एक टिप्पणी की थी

मई 2024 में इन्हीं हुमायूं कबीर ने कहा था कि मैं दो घंटे में हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो दूंगा. अब आप हुमायूं कबीर की सोच को समझ सकते हैं. वैसे जिनके नाम का पहला हिस्सा ही एक विदेशी अक्रांता के नाम पर रखा गया हो उससे सद्भाव, सहिष्णुता और उदारवादी सोच जैसे भारतीय मूल्यों की उम्मीद करना बेईमानी है.

वैसे कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई थी. लेकिन अब तक इस मस्जिद का नक्शा भी पास नहीं हो पाया है. हां अयोध्या से 864 किलोमीटर दूर नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान जरूर हुआ है.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा. इस पर भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां मंदिर बनाएंगे और रामलला को वापस लाएंगे.

हम भी बनाएंगे मंदिर- ज्योतिर्मय सिंह महतो

ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि बाबर कौन था? बाबरी मस्जिद क्यों चाहिए? वह एक लुटेरा था और उसके नाम पर कुछ होगा तो हमें सोचना पड़ेगा. हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन अगर कोई लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाता है तो यह दुर्भाग्य की बात है.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बांट दिया है. वह सिर्फ एक धर्म की राजनीति करती हैं और उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर रखा हुआ है. यही वजह है कि जनता उनसे दुखी है. वह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए सोचती हैं. यही उनका अंतिम कार्यकाल है. अब कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस, सीपीआई की तरह उनकी पार्टी भी अब सत्ता में नहीं आएगी.

वहीं भाजपा सांसद अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि मंदिर और मस्जिद कोई भी बना सकता है लेकिन धर्म और धर्मस्थल को लेकर राजनीति टीएमसी करती है. जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसको लेकर टीएमसी विधायक मस्जिद बनाने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिम भाई-बहनों के लिए किया ही क्या है?

उन्होंने सवाल किया कि ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए क्या किया? सिर्फ मस्जिद बनाने की बात कहकर मुस्लिमों का भला नहीं कर रहे हैं. टीएमसी उनके हाथ में बम और बंदूक पकड़ा रहे हैं.