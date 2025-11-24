हुमायूं कबीर के 'बाबरी राग' का असर! मिर्जापुर में कट्टरपंथियों को दिखने लगा 'मक्का'

DNA Analysis: श्रीराम मंदिर हमारे लिए कभी खबर का मुद्दा नहीं रहा. ये हमारे लिए आस्था का विषय रहा है. उस दौर में जब रामलला को काल्पनिक बताया जा रहा था तब हमने 'मिल गए राम' के नाम से एक कार्यक्रम किया था और अयोध्या से रामेश्वरम और श्रीलंका तक जाकर श्रीराम से जुड़े प्रमाण जुटाये थे. आज श्रीराम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार है और वहां कल धर्मध्वजा लहराएगी. इससे प्रसन्नता की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है. बहुप्रतिक्षित राम मंदिर के शीर्ष पर धर्मध्वजा का फहराना आस्था की पुनर्स्थापना का प्रतीक है. 5 सौ सालों के अपमान का अंत है. इसलिए ये उत्सव का क्षण है. सदियों के अपमान के पूर्ण अंत से सानतनी उत्साहित हैं लेकिन अफसोस है कि उतना ही उत्साह बाबर में अपना आदर्श देखने वालों में भी है. उस कट्टरवादी बाबर को अपना आदर्श मानने वाले खुश हैं, जिसके नाम पर अयोध्या की पवित्र भूमि सदियों तक अपमानित होती रही.

मिर्जापुर में बाबरी?

मक्का को इस्लाम का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है. मुसलमान वहां हज और उमराह करने जाते हैं. हर मुसलमान की इच्छा होती है कि वो कम से कम एक बार मक्का अवश्य जाए. एक सच्चे मुसलमानों में जैसी आकांक्षा मक्का जाने की होती है, कट्टरपंथियों में वैसी ही इच्छा अब मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर जाने की भी होने लगी है. बाबरी मस्जिद के क्लोन को देखने की लालसा इतनी प्रबल है कि कट्टरपंथी अभी से प्रतीक्षा में हैं कि वो मस्जिद कब बनकर तैयार होगी. हम आपको अतिवादी सोच वाले लोगों की लालसा सुनाएंगे. मगर उससे पहले आपको वहां लेकर चलते हैं, जहां पर बाबर की कट्टरता को पुन:स्थापित करने की बात चल रही है. वैसे तो हुमायूं कबीर ने अब तक खुलासा नहीं किया है कि वो कहां पर नई बाबरी मस्जिद बनाने वाले हैं, लेकिन जिस जमीन पर बनाने की संभावना है, वहां ज़ी न्यूज़ की टीम पहुंची. यह जगह मुर्शिदाबाद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बेलडंगा ब्लॉक की मिर्जापुर तहसील में है. चर्चा है कि कट्टरवादियों के नए मीर बाकी हुमायूं कबीर वहीं पर 6 दिसंबर को नई बबारी मस्जिद की नींव रखने वाले हैं. इसी जगह को बाबरी वायरस से संक्रमित कट्टरपंथियों को मक्का जैसे पवित्र जगह का अक्स दिखने लगा है. जी न्यूज़ की संवाददाता ने उस जगह पर क्या तैयारी देखी? वहां के लोगों में कितना उत्साह देखा वो हम आपको पहले बताना चाहते चाहेंगे. बाबरी वायरस से संक्रमित लोग कट्टर बाबर के इतिहास को फिर से स्थापित किए जाने पर ये उत्साहित हैं. ये वे लोग हैं प्रस्तावित मस्जिद के आस-पास रहते हैं. इनके मन में नई बाबरी मस्जिद को लेकर उत्साह तो एक बार समझ में भी आता है, लेकिन जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, वे कट्टपरंथी भी अतिउत्साहित हैं. कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन जो नई बाबरी मस्जिद बन रही है, उसमें एक बार अवश्य जाएं. कट्टरता की इस पराकाष्ठा को समझिए. ये बाबरी मस्जिद को किस कड़ी से जोड़ रहे हैं, उसे भी समझिए. विचारों के संक्रमित होने से ही ऐसी सोच बाहर निकलती है, नहीं तो इन्हें क्या मतलब है बाबर से?

Add Zee News as a Preferred Source

बाबर कौन था?

बाबर से इनका क्या रिश्ता है? बाबर कौन था? क्या कोई पीर-फकीर था? या वो पैगम्बर का दूत था? या फिर क्या उसने अल्लाह के नेक संदेश का विस्तार किया? बाबर इनमें से कुछ भी नहीं था. वो एक विदेशी आक्रांता था. एक नंबर का शातिर-धूर्त था. क्रूर विजेता था, वो हर एक काम करता था, जो एक सच्चा मुसलमान कभी नहीं कर सकता है. वो नैतिक रूप से गिरा हुआ राजा था. इसके साथ ही बाबर, धार्मिक असहिष्णुता का प्रतिबिंब भी था. जिसने कई मूर्तियों को तोड़ा था, जिसके आदेश पर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी. उस बाबरी मस्जिद के क्लोन बनाए जाने की उत्कंठा. उस मस्जिद में कम से कम एक बार जाने की आतुरता और जहां ये बाबरी मस्जिद बनाई जानी है, उसमें मक्का का अक्स देखना, कट्टरता की व्याख्या नहीं तो क्या है? कट्टरपंथियों की सोच में भारत भूमि का सद्भाव नहीं बल्कि एक विदेशी आक्रांता का अतिवाद हावी है. जिस तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ये वायरस आम लोगों में फैला रहे हैं. उन्हें वैचारिक रूप से बीमार बना रहे हैं, उसके मुखिया यानी ममता बनर्जी नए बाबरी कांड पर मौन हैं और ममता बनर्जी के इस मौन पर भारतीय जनता पार्टी प्रश्न चिह्न खड़ा कर रही हैं.

बाबरी का विरोध

बाबरी का ये विरोध सिर्फ सियासी तौर नहीं हो रहा है. बल्कि साधु-संत भी आक्रोशित हैं. वे बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद को हिंदुओं का घोर अपमान बता रहे हैं. जब से कट्टरपंथियों की सोच पर बाबरी संक्रमण ने आक्रमण किया है. तब से अयोध्या के चर्चित महंत राजू दास क्रोधित हैं. वो इस्लाम के सच्चे वाहकों से पूछ रहे हैं कि क्या उनका आदर्श बाबर ही रह गया है. महंत राजू दास जो कह रहे हैं, उसे मुस्लिम बुद्धिजीवी भी समझ रहे हैं. कुछ मौलवी और मौलाना ऐसे भी हैं, जो विदेशी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध कर रहे हैं. जमीयत दावत उल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसाक गोरा उन्हीं में से हैं. कारी इसाक गोरा जैसे लोग भी कट्टरवादी बाबर को मस्जिद में जिंदा करने का विरोध कर रहे हैं. कोई सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान कभी भी इसका समर्थन नहीं करेगा. इसके बावजूद हुमायूं कबीर जैसा कट्टरवादी बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने पर अड़ा है. लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हुमायूं कबीर का फैलाया बाबरी वायरस और तेज गति से आम मुसलमानों को संक्रमित करने लगा है और बीमार कट्टरपंथी मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर में मक्का का अक्स देखने लगे हैं.