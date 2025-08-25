टीचर भर्ती घोटाला: नाले में फेंका फोन और दीवार फांदकर भागे TMC विधायक साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा

West Bengal Teachers Recruitment Scam: साहा को अप्रैल 2023 में इसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, महीनेभर बाद उन्हें जमानत मिल गई थी. उनके खिलाफ यह ताजा कार्रवाई पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के बीच हुई है, जिसमें पहले ही कई बड़ी मछलियां यानी की हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
TMC MLA Jiban Krishna Saha arrested: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सोमवार सुबह उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम टीचर भर्ती घोटाले (West Bengal Teachers Recruitment Scam) के सिलसिले में छापेमारी करने TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा (Jiban Krishna Saha) के आवास पहुंची. ED अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही साहा को छापेमारी की खबर मिली, उन्होंने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, हालांकि ईडी अफसरों ने उनका पीछा किया और पड़ोस के खेत से हिरासत में ले लिया.
कीचड़ से सने थे कपड़े...पूछताछ जारी
एजेंसी की पूरी टीम ने विधायक जीवन कृष्ण साहा का पीछा किया गया और घर के नजदीक के इलाके में उन्हें पकड़ लिया. दरअसल बीरभूम जिले के एक व्यक्ति द्वारा घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन की सूचना मिलने के बाद छापेमारी शुरू की गई, जैसै-जैसे जांच आगे बढ़ी और विधायक जी पर शिकंजा कसता गया. बीरभूम जिले का यह व्यक्ति आज सुबह ईडी की टीम के साथ साहा के घर गया था. ED ने पहले इस मामले में साहा की पत्नी से पूछताछ की थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जहां टीचर भर्ती घोटाले के कथित आपराधिक पहलुओं की जांच कर रही है, वहीं ईडी संभावित धन शोधन संबंधों की जांच कर रही है.
TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा को भर्ती घोटाले में ED ने गिरफ्तार किया, विधायक साहा ने गिरफ्तारी से पहले मोबाइल फोन ड्रेनेज में फेंककर सबूत नष्ट करने की कोशिश की. गिरफ्तारी उस समय हुई जब ED की टीम उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची और विधायक ने अचानक पहली मंज़िल से कूदकर दीवार फांदकर… pic.twitter.com/ESPakR1N0D
2023 में भी गिरफ्तार हुए थे साहा
विधायक साहा को इससे पहले अप्रैल 2023 में इसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, महीनेभर बाद उन्हें जमानत मिल गई थी. उनके खिलाफ यह ताजा कार्रवाई पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के बीच हुई है, जिसमें पहले ही कई बड़ी मछलियां यानी की हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
इसी केस में साल 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी. 2023 में टीएमसी युवा नेता कुन्तल घोष और अब जीबन कृष्ण साहा पर कार्रवाई हुई है. इस घोटाले ने न केवल पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला दिया है बल्कि टीएमसी की साख पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.
