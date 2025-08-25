टीचर भर्ती घोटाला: नाले में फेंका फोन और दीवार फांदकर भागे TMC विधायक साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Advertisement
trendingNow12896113
Hindi Newsदेश

टीचर भर्ती घोटाला: नाले में फेंका फोन और दीवार फांदकर भागे TMC विधायक साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा

West Bengal Teachers Recruitment Scam: साहा को अप्रैल 2023 में इसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, महीनेभर बाद उन्हें जमानत मिल गई थी. उनके खिलाफ यह ताजा कार्रवाई पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के बीच हुई है, जिसमें पहले ही कई बड़ी मछलियां यानी की हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 25, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर भर्ती घोटाला: नाले में फेंका फोन और दीवार फांदकर भागे TMC विधायक साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा

TMC MLA Jiban Krishna Saha arrested: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सोमवार सुबह उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम टीचर भर्ती घोटाले (West Bengal Teachers Recruitment Scam) के सिलसिले में छापेमारी करने TMC विधायक जीवन कृष्ण साहा (Jiban Krishna Saha) के आवास पहुंची. ED अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही साहा को छापेमारी की खबर मिली, उन्होंने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, हालांकि ईडी अफसरों ने उनका पीछा किया और पड़ोस के खेत से हिरासत में ले लिया.

कीचड़ से सने थे कपड़े...पूछताछ जारी

एजेंसी की पूरी टीम ने विधायक जीवन कृष्ण साहा का पीछा किया गया और घर के नजदीक के इलाके में उन्हें पकड़ लिया. दरअसल बीरभूम जिले के एक व्यक्ति द्वारा घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन-देन की सूचना मिलने के बाद छापेमारी शुरू की गई, जैसै-जैसे जांच आगे बढ़ी और विधायक जी पर शिकंजा कसता गया. बीरभूम जिले का यह व्यक्ति आज सुबह ईडी की टीम के साथ साहा के घर गया था. ED ने पहले इस मामले में साहा की पत्नी से पूछताछ की थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जहां टीचर भर्ती घोटाले के कथित आपराधिक पहलुओं की जांच कर रही है, वहीं ईडी संभावित धन शोधन संबंधों की जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- दीवार के छेद से बनाते थे छात्रा के VIDEO, कोलकाता गैंगरेप केस की चार्जशीट में खुलासा 

2023 में भी गिरफ्तार हुए थे साहा

विधायक साहा को इससे पहले अप्रैल 2023 में इसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, महीनेभर बाद उन्हें जमानत मिल गई थी. उनके खिलाफ यह ताजा कार्रवाई पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के बीच हुई है, जिसमें पहले ही कई बड़ी मछलियां यानी की हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

इसी केस में साल 2022 में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी. 2023 में टीएमसी युवा नेता कुन्तल घोष और अब जीबन कृष्ण साहा पर कार्रवाई हुई है. इस घोटाले ने न केवल पश्चिम बंगाल की सियासत को हिला दिया है बल्कि टीएमसी की साख पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Teachers recruitment scam

Trending news

PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सएऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सएऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'अगर गृह मंत्री ने उनके फैसले पर टिप्पणी की है, तो इसमें गलत क्या है?' उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर ये क्यों बोले रविशंकर प्रसाद?
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
;