/बंगाल विधानसभा में मचा बवाल... TMC विधायक कुणाल घोष को जबरदस्ती घसीटकर सदन से निकाला, उठाकर ले गए मार्शल

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा में बुधवार ( 22 जुलाई 2026) को बड़ा हंगामा देखने को मिला. यहां TMC विधायक कुणाल घोष को सदन से बाहर कर दिया गया. मंत्री तापस रॉय की ओर से स्पीकर से कुणाल घोष को इस सत्र के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा गया.
बता दें कि TMC के बागी विधायक अखरुज्जमां होम और हिल मामलों के बजट पर भाषण दे रहे थे कि तभी कुणाल ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया. ऐसे में स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल कुणाल घोष को जबरदस्ती सदन से बाहर ले गए. घटना के दौरान सदन में अफरा-तफरी मच गई.
बता दें कि सदन के अंदर TMC चीफ व्हिप अखरुज्जमां भाषण देने के लिए खड़े हो रहे थे कि तभी कुणाल घोष वेल में पहुंचकर उनके सामने खड़े होने लगे. वह अखरुज्जमां पर टिप्पणी करने लगे. इसे देख भाजपा के विधायक कुणाल घोष के करीब आने लगे, जिससे धक्का-मुक्की जैसी स्थिति खड़ी हो गई. इस दौरान अध्यक्ष ने कई बार कुणाल घोष से वापस अपनी सीट लौटने की अपील की, लेकिन कहना न मानने पर मार्शल्स को बुलाया गया और कुणाल घोष को बाहर निकाला गया.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | TMC MLA Kunal Ghosh suspended from the House for today. TMC MLA Kunal Ghosh interrupted Rebel TMC Chief Whip Akhruzzaman when he was speaking on the Home and Hill Affairs budget. After the Speaker's order, marshals forcefully took Kunal Ghosh out… pic.twitter.com/QmSwsZpVoh
— ANI (@ANI) July 22, 2026
कुणाल घोष को आज के लिए सदन से सस्पेंड करने पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा,' इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. हम भी विपक्ष में हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं.अखरुज्जमां एक सीनियर विधायक हैं और उनके पिता भी लंबे समय तक विधायक रहे थे.'
ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) इस साल विधानसभा चुनाव हादरने के बाद से ही टूटने के कगार पर है. पार्टी कई सांसद और विधायक बागी हो चुके हैं. एक तरफ विधायक ऋतब्रत ने बगावत कर अपना अलग गुट बनाया है, जिसमें लगभग 20 MLA शामिल हैं. तो वहीं दूसरी ओर बंगाल विधानसभा के स्पीकर रवीन्द्र नाथ बोस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है. ममता बनर्जी की ओर से शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया था. इसके बाद से ही TMC में बगावत हो गई है. 80 में 60 MLA शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष मानने से साफ इंकार किया है.
इन सब हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि वह लोगों की शिकायतों को लेकर TMC नेताओं पर अंडे फेंकने के खिलाफ हैं, लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में BJP कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए. उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा,' आपके जीते-जी साबित कर दूंगा कि आप चोर हैं. हम शरणार्थियों का स्वागत करेंगे लेकिन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे.' उन्होंने आगे कहा,'TMC सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का राजनीतिकरण किया. हम ऐसी कोशिशों के खिलाफ हैं. 26,000 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती की जाएगी. इनमें से 16,000 को दुर्गा पूजा से पहले नियुक्त किया जाएगा.'