/बंगाल विधानसभा में मचा बवाल... TMC विधायक कुणाल घोष को जबरदस्ती घसीटकर सदन से निकाला, उठाकर ले गए मार्शल

इन सब हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि वह लोगों की शिकायतों को लेकर TMC नेताओं पर अंडे फेंकने के खिलाफ हैं, लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में BJP कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए. उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा,' आपके जीते-जी साबित कर दूंगा कि आप चोर हैं. हम शरणार्थियों का स्वागत करेंगे लेकिन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे.' उन्होंने आगे कहा,'TMC सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का राजनीतिकरण किया. हम ऐसी कोशिशों के खिलाफ हैं. 26,000 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती की जाएगी. इनमें से 16,000 को दुर्गा पूजा से पहले नियुक्त किया जाएगा.'