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बंगाल विधानसभा में मचा बवाल... TMC विधायक कुणाल घोष को जबरदस्ती घसीटकर सदन से निकाला, उठाकर ले गए मार्शल


TMC MLA Kunal Ghosh Suspended: TMC विधायक कुणाल घोष को आज के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया. TMC विधायक कुणाल घोष ने बागी TMC चीफ व्हिप अखरुज्जमां को तब टोका जब वे होम और हिल मामलों के बजट पर बोल रहे थे. स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल कुणाल घोष को जबरदस्ती सदन से बाहर ले गए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 22, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:26 PM IST
बंगाल विधानसभा में मचा बवाल... TMC विधायक कुणाल घोष को जबरदस्ती घसीटकर सदन से निकाला, उठाकर ले गए मार्शल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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