/अभिषेक, कल्याण बनर्जी के बाद मदन मित्रा की कार पर हमला, गुस्साए लोगों ने फेंके अंडे

इस हमले के बाद मदन मित्रा ने कहा कि मैं अपने विधायक दफ्तर में बैठक कर रहा था, तभी कमरहाटी के लोगों ने मुझे बताया कि कुछ लोग स्थानीय लोगों को डरा-धमका रहे हैं और उन्होंने हमला किया है. इसके बाद मदन मित्रा वहां गए और जिन घरों पर हमला हुआ था उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे. इसके बाद वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि दादा 100-150 युवाओं का एक समूह जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं. उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं. उन्होंने वहां का चक्कर लगाया जहां पर मदन मित्रा बैठक कर रहे थे.