/अभिषेक, कल्याण बनर्जी के बाद मदन मित्रा की कार पर हमला, गुस्साए लोगों ने फेंके अंडे

Madan Mitra Car Attack: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जनता गुस्सा दिख रहा है. बीते दिन टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए थे, जबकि कल्याण बनर्जी पर भी हमला किया गया था. अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर हमला किया गया और अंडे फेंके गए. साथ ही चोर-चोर के नारे भी लगाए गए. जब ये हमला हुआ तो उस समय विधायक कार में मौजूद नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ड्राइवर को पीटा गया है.
TMC MLA Madan Mitra now under egg attack at Kamarhati. He was inside car and drove away pic.twitter.com/eg1ckmgQYK
ये हमला उनके ही विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में किया गया. ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब वो विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनकी कार पर हमला कर दिया. राहत की बात ये है कि जिस समय ये हमला किया गया, उस समय मदन मित्रा गाड़ी के अंदर नहीं मौजूद थे.
इस हमले के बाद मदन मित्रा ने कहा कि मैं अपने विधायक दफ्तर में बैठक कर रहा था, तभी कमरहाटी के लोगों ने मुझे बताया कि कुछ लोग स्थानीय लोगों को डरा-धमका रहे हैं और उन्होंने हमला किया है. इसके बाद मदन मित्रा वहां गए और जिन घरों पर हमला हुआ था उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे. इसके बाद वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि दादा 100-150 युवाओं का एक समूह जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं. उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे हैं. उन्होंने वहां का चक्कर लगाया जहां पर मदन मित्रा बैठक कर रहे थे.
इस हमले के बाद मदन मित्रा ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया. इससे पहले अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, जयप्रकाश मजूमदार जैसे नेताओं पर हमले किए गए और उनपर अंडे फेंके गए. एक तृणमूल पार्षद के कपड़े उतारकर पिटाई भी की गई थी. साथ ही साथ चोर-चोर के नारे लगाए गए.