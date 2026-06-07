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अभिषेक, कल्याण बनर्जी के बाद मदन मित्रा की कार पर हमला, गुस्साए लोगों ने फेंके अंडे

Madan Mitra: पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर हमला किया गया और अंडे फेंके गए. साथ ही चोर-चोर के नारे भी लगाए गए. इससे पहले भी कई टीएमसी नेताओं पर हमले किए गए थे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:16 AM IST
अभिषेक, कल्याण बनर्जी के बाद मदन मित्रा की कार पर हमला, गुस्साए लोगों ने फेंके अंडे

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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