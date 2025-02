TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा दावा, फेसबुक पेज हुआ हैक, मेटा से की शिकायत

West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि उनका फेसबुक पेज हैक किया गया है और उनके फेसबुक अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है. उन्होंने कहा कि उनके प्रोफाइल से उनकी पार्टी से जुड़े विवरण को हटा दिया गया है. उनके वकीलों ने इस मामले की शिकायत फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक से की है.

क्या है आरोप?

अभिषेक बनर्जी के वकील संजय बासु ने मेटा को भेजी शिकायत में कहा कि अभिषेक बनर्जी ऑफिशियल नाम के फेसबुक पेज के बायो (परिचय) 11 फरवरी को 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' शब्द को हटा दिया गया. सांसद के वकील संजय बासु ने इसे सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह बदलाव बिना इजाजत किए गए और इससे अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक पहचान गलत तरीके से प्रस्तुत हुई. उनके अनुसार, इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है.

TMC MP Abhishek Banerjee, through his lawyer Sanjay Basu, writes to META alleging unauthorised access to his official Facebook page and alteration of his personal information, demands action and also warns of action against META if steps not taken

— ANI (@ANI) February 13, 2025