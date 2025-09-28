TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो बाद में देनी पड़ी सफाई

Who is Kakoli Ghosh Dastidar: तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इस बार अपनी ही पार्टी के लिए संकट पैदा कर दिया है. काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि सीएम ममता बनर्जी उनसे खफा हो गईं.
Who is Kakoli Ghosh Dastidar: लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की नई मुख्य सचेतक काकोली घोष दस्तीदार के पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने राज्य में चार दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट किया था. निजी जीवन में चिकित्सक काकोली घोष दस्तीदार ने अपने आवास पर पूजा के दौरान देवी दुर्गा की मूर्ति के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने दावा किया कि देवी दुर्गा उन लोगों का नाश कर देंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे.
देवी मेरे साथ हैं- काकोली घोष
उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'मैं सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं. देवी, जो राक्षसों का नाश करती हैं और जिनकी मैं पूजा करती हूं, मेरे साथ हैं. वह उन लोगों का नाश करेंगी जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने जानबूझकर कभी कोई गलत काम नहीं किया. जब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा.'
करीबियों के पद छिनने से भड़का गुस्सा
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि हाल ही में, बारासात संगठनात्मक जिले में तृणमूल कांग्रेस के बहु-स्तरीय नेतृत्व में फेरबदल हुआ है. इस फेरबदल में घोष दस्तीदार के कई करीबी पूर्व पदाधिकारियों को अपने पद गंवाने पड़े हैं. उनका कहना है कि चार बार तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य रहीं इस विवादास्पद बयान से उनके लोकसभा क्षेत्र में संगठनात्मक फेरबदल का संकेत मिल रहा है.
हालांकि बाद में रविवार को, घोष दस्तीदार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जब उन्हें पता चला कि त्योहारों के मौसम की शुरुआत में उनका बयान विवाद का कारण बन रहा है.
'मैं पार्टी का झंडा ऊंचा रखते हुए मरूंगी'
रविवार दोपहर को अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा, 'यह बस मां दुर्गा के लिए मेरी कामना थी. ममता बनर्जी की ओर से स्थापित और पोषित एक राजनीतिक दल के बारे में कुछ भी कहने की मुझमें हिम्मत नहीं है. मैं पार्टी का झंडा ऊंचा रखते हुए मरूंगी. मेरा निशाना मुख्य रूप से विपक्षी दलों के वे लोग थे, जो मुझे नुकसान पहुंचाने या मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं.'
