'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', ममता की TMC के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर बवाल

Kalyan Banerjee: तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लेकर किए गए दावे पर विवाद खड़ा हो गया है. कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सी.वी आनंद बोस पर अपने घर राजभवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध करवाने का दावा किया था. दरअसल, टीएमसी सांसद बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल बोस को अपराधियों को शरण देना और उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं को मारने के लिए हथियार देना भी बंद कर देना चाहिए.

राज्यपाल का पलटवार

टीएमसी सांसद के बयान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस ने टिप्पणी करते हुए कल्याण बनर्जी के दावे को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया है. इतना ही नहीं राज्यपाल ने कल्याण बनर्जी से माफी मांगने की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. कल्याण बनर्जी को घेरते हुए बोस ने कहा 'जब पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी का नेता राजभवन के अंदर हथियार गोला-बारूद की बात कहता है तो इसका मतलब उनको अपने राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं है'

राजभवन को लेकर दावा

रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल बोस ने कहा कि राजभवन सुबह से ही आम जनता, बनर्जी और मीडिया के लिए यहां रखे हथियारों और गोला बारूद के निरीक्षण और पुष्टि के लिए खुला रखा हुआ है, इतना ही नहीं बोस ने इसके लिए कुछ लोगों के पहुंचने और आने का दावा भी किया है. वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि राजभवन की सुरक्षा कोलकाता पुलिस कर रही है तो फिर हथियार यहां कैसे रखें जा सकते हैं.

बीजेपी ने साधा निशाना

कल्याण बनर्जी के बयान पर भाजपा ने भी अब मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि बनर्जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और सांसद होते हुए वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कल्याण बनर्जी पर राजभवन में हथियारों के दावे पर कहा कि सांसद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं.