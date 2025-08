'वेंटिलेटर पर है मोदी सरकार...', वजहें गिनाते हुए ममता के सांसद ने कर दी आरोपों की बौछार

TMC MP Kalyan Banerjee: टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सोमवार को संसद जाते समय केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. मोदी सरकार को जनता की आकांक्षाओं पर नाकाम बताते हुए ममता बनर्जी के वरिष्ठ सांसद ने कहा, 'मोदी सरकार लगभग वेंटिलेटर पर है, यह सब देख सकते हैं और इसीलिए वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वे रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं. बीजेपी सांसद खुद ही इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि स्वयं नौकरी पा सकें, इसलिए वे दूसरों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं.'

VIDEO | "Modi govt is almost on ventilator, everyone can see it and that is why they can't do anything, they can't provide employment. BJP MPs are not educated enough to get jobs themselves, and that's why they are not providing employment to others," says TMC MP Kalyan Banerjee… pic.twitter.com/GQd75Gc35g

— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2025