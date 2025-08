ममता की TMC में खलबली, महुआ मोइत्रा से विवाद के बीच बड़े नेता ने दिखाए तेवर, इस पद से दिया इस्तीफा

West Bengal: टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कथित तौर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ मतभेदों के चलते टीएमसी संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी इस मामले को सुलझाने के लिए 7 अगस्त को उनसे मिलने वाले हैं. कल्याण ने औपचारिक रूप से पार्टी आलाकमान के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद कल्याण बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में टीएमसी सांसदों की एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की. इस वर्चुअल बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के टीएमसी सांसदों ने हिस्सा लिया.

इस्तीफा देने से कुछ मिनट पहले लोकसभा में सेरामपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोइत्रा की हालिया सार्वजनिक पॉडकास्ट के दौरान की गई कथित टिप्पणियों की आलोचना की. उन्होंने उन पर 'अमानवीय भाषा' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उनकी टिप्पणियों की तुलना गाली से की. बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मैंने महुआ मोइत्रा द्वारा हाल ही में एक सार्वजनिक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ध्यान दिया है. एक साथी सांसद की तुलना 'सुअर' से करना नागरिक संवाद के बुनियादी मानदंडों के प्रति गहरी उपेक्षा को दर्शाता है.'

I have taken note of the recent personal remarks made by Ms. Mahua Moitra in a public podcast. Her choice of words, including the use of dehumanising language such as comparing a fellow MP to a "pig", is not only unfortunate but reflects a deep disregard for basic norms of civil…

— Kalyan Banerjee (@KBanerjee_AITC) August 4, 2025