ट्रंप के सामने 36 इंच का रह जाता है 56 इंच वाला सीना, संसद में PM पर क्यों बरसे कल्याण बनर्जी?

Kalyan Banerjee: सोमवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी पर बड़ा कटाक्ष किया. मॉनसून सत्र के दौरान हो रही बहस के दौरान पीएम पर करारा तंज कसते हुए कहा,'जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होते हैं, तो उनका 56 इंच का सीना 36 इंच का रह जाता है.'

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पीएम मोदी बनर्जी बोले,'एक बार भी आपने X पर ये क्यों नहीं लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, वह गलत है? जब आप उनके सामने खड़े होते हैं, तो आपकी ऊंचाई 5 फीट रह जाती है और सीना 56 से 36 इंच हो जाता है. आखिर आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से इतना डर क्यों लगता है?'

