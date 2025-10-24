Advertisement
महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स ने किया ट्रोल तो मांगी माफी

Mahua Moitra Tweet Controversy: विवाद बढ़ता देख  महुआ ने अपनी गलती मानते हुए ट्रोलर्स से माफी मांग ली है. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा,'मैं बस ये स्पष्ट कर रही हूं कि मेरे ट्विटर फीड में बहुत सारे वीडियो दिख रहे थे और मेरा मतलब था कि मैं कुछ नेट द्वारा बनाए गए नस्लवादी वीडियो के ठीक नीचे वाले वीडियो से "मैं सहमत हूं" कहना चाहती थी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:44 PM IST
Mahua Moitra News: पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा आए दिन किसी न किसी विवादों घिरीं हुई दिखाईं देती हैं. कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं. हालांकि उन्होंने अपनी गलती मानकर ट्रोलर्स से माफी भी मांग ली है. दिवाली को लेकर किए गए एक ट्वीट को लेकर महुआ विवादों में घिर गईं. महुआ ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई एक पोस्ट पर कमेंट किया था इस कमेंट के बाद ही वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं थीं. महुआ ने पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीयों को लेकर दिवाली के मौके पर आपत्तिजनक कमेंट किया था. 

महुआ का कमेंट आते ही उस पोस्ट के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई. महुआ ने विवाद बढ़ता देख अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी गलती मानते हुए ट्रोलर्स से माफी मांग ली है. उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा,'मैं बस ये स्पष्ट कर रही हूं कि मेरे ट्विटर फीड में बहुत सारे वीडियो दिख रहे थे और मेरा मतलब था कि मैं कुछ नेट द्वारा बनाए गए नस्लवादी वीडियो के ठीक नीचे वाले वीडियो से "मैं सहमत हूं" कहना चाहती थी. ये मेरी गलती थी. यात्रा कर रही हूं और अब तक चेक नहीं किया. धन्यवाद  ट्रोल्स मुझे माफ करें.'

 

एक्स यूजर्स के निशाने पर आईं महुआ मोइत्रा
महुआ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर कमेंट कर दिया था. इस कमेंट में पश्चिमी देशों में रहने वाले भारतीयों के दिवाली उत्सव को लेकर नस्लवादी और आपत्तिजनक बातें कही गई थीं. इस दौरान कई यूज़र्स ने उन पर ‘भारतीय प्रवासियों का अपमान’ करने का आरोप लगाया, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि महुआ ने जानबूझकर किसी समुदाय या समूह को निशाना नहीं बनाया था. इस बीच, राजनीतिक विरोधियों ने भी इस विवाद को हाथों-हाथ लिया और इसे महुआ के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हमले के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की.

यह भी पढ़ेंः क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल

author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

