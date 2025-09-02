'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी का 'माइंड योर लैंग्वेज' थोड़ा अटपटा...महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?

Mahua Moitra: प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दिवंगत मां के कथित अपमान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'दर्दनाक' बताया. पीएम मोदी ने कहा कि यह बिहार की सभी माताओं और बेटियों का अपमान है. पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर टीएमसी नेता महुआ कटाक्ष किया है.
West Bengal News: बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर बीजेपी ने कांग्रेस जमकर निशाना साधा और खुद पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी. लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर कटाक्ष करते हुए 'थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण' बताया.
लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर दीदी ओ दीदी के नारे से लेकर सोनिया गांधी जी के खिलाफ जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा से लेकर शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक, माननीय नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कह दिया है. आज उनका 'माइंड योर लैंग्वेज' भाषण थोड़ा अटपटा है!'
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दिवंगत मां के कथित अपमान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'दर्दनाक' बताया. उन्होंने यह बात बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के शुभारंभ के एक वर्चुअल प्रोग्राम में कही. पीएम मोदी ने कहा कि यह बिहार की सभी माताओं और बेटियों का अपमान है. इस बीच, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पीएम मोदी को बोलते हुए देखकर रो पड़े. अपनी मां को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत गरीबी में पाला. उन्होंने कहा कि वे 'अपने लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदती थीं और हमारे परिवार के लिए हर पैसा बचाती थीं.'
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजघरानों में जन्मे ये 'युवराज' एक गरीब मां की तपस्या और उसके बेटे के दर्द को नहीं समझ सकते. पीएम मोदी ने कहा, 'ये मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं. इन्हें लगता है कि देश और बिहार की सत्ता इनके परिवार की है. इन्हें लगता है कि इन्हें सिर्फ़ कुर्सी मिलनी चाहिए.'
दरअसल, पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हुआ था. वीडियो में कुछ कार्यकर्ता बिहार में कांग्रेस नेता की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोलते हुए दिखाई दिए थे. वायरल वीडियो दरभंगा जिले का है, जहां से पिछले हफ्ते बुधवार सुबह यह यात्रा शुरू हुई थी. कहा जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राजद नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए थे.
