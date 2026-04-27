Bengal Election: कार तोड़ी, चकनाचूर किए शीशे, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद मिताली बाग पर अटैक

West Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले भी हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है. सोमवार को आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ है. यह घटना उस दौरान हुई, जब वह कैंपेन के आखिरी दिन प्रचार में लगी हुई थीं. टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि हमले के पीछे बीजेपी के 'गुंडों' का हाथ है.
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TMC MP Attacked: बंगाल चुनाव के दूसरे चरण से पहले भी हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है. सोमवार को आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की कार पर हमला हुआ है. यह घटना उस दौरान हुई, जब वह कैंपेन के आखिरी दिन प्रचार में लगी हुई थीं. टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि हमले के पीछे बीजेपी के 'गुंडों' का हाथ है.
एक्स पर पोस्ट में टीएमसी ने कहा, 'बीजेपी के गुंडों का कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमला. उनकी कार पर हमला किया गया. विंडशील्ड को तहस-नहस कर दिया. कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए हैं.' पार्टी ने आगे कहा, 'अमित शाह ने अपना नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकी दी है कि जो भी घर से बाहर निकला, उसको उलटा लटका देंगे.आज उसी चेतावनी पर अमल हुआ.'
मिताली बाग ने दावा किया कि जब वह टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की रैली में जा रही थीं, तब गोगत में उनके वाहन में तोड़फोड़ की गई. एक फेसबुक लाइव वीडियो में, बाग काफी भावुक नजर आईं और उन्होंने आरोप लगाया कि BJP के एक उम्मीदवार के दफ्तर के पास उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे उसकी खिड़कियां टूट गईं.
सांसद ने बताया कि उनकी गाड़ी को कथित तौर पर BJP के कार्यकर्ताओं ने रोका, जिनके हाथों में लाठियां थीं, और फिर उन्होंने गाड़ी पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई, तब वह आगे की सीट पर बैठी थीं और पार्टी के कार्यकर्ता पीछे बैठे थे; इस हमले में गाड़ी के टूटे हुए शीशे के टुकड़ों से उन्हें चोटें आईं.
वायरल वीडियो में, बाग को रोते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वह घटना का जिक्र कर रही हैं और चुनाव आयोग से इस मामले की जिम्मेदारी लेने की अपील कर रही हैं. उन्होंने अपनी पहचान एक दलित महिला के तौर पर भी उजागर की और BJP पर आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दावों के बावजूद, वे उन्हें ही निशाना बना रहे हैं.
कथित हमले के बाद, बाग को पास के एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें मेडिकल सहायता दी गई. तस्वीरों में उन्हें मेडिकल स्टाफ की मदद लेते हुए देखा जा सकता है.
BJP ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. पार्टी के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने दावा किया कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं और आरोप लगाया कि असल में TMC के कार्यकर्ता ही BJP समर्थकों के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार थे.
बिमल घोष समेत BJP के नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर लाठियों, ईंटों और रॉड से हमला किया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उन्होंने TMC पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को खुद ही रचा था.
TMC ने इस कथित हमले की कड़ी निंदा की और इसे एक महिला सांसद पर हमला करार दिया. पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह घटना BJP का 'असली चेहरा' दिखाती है और उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता इसका जवाब जरूर देंगे.
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना पर एक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें CCTV फुटेज और Facebook Live वीडियो भी शामिल हैं; इस बीच, इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं.
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