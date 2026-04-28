अगर हमला करना होता, तो... टीएमसी सांसद पर अटैक के बाद दिलीप घोष की ललकार, आखिरी चरण में बढ़ी झड़प

29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सबकी नजरें 4 मई को आने वाले बंगाल नतीजे पर टिक जाएंगी. इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इधर, आखिरी रण में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और नेताओं पर हमले भी बढ़ गए हैं.
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पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव काफी शांतिपूर्ण निपट गया, लेकिन दूसरे चरण से पहले कई जगहों पर नेताओं को टारगेट किए जाने की खबरे आईं. देसी बम मिले और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई. अब हुगली में टीएमसी सांसद मिताली बाग की कार पर हमले के मामले में सियासत तेज हो गई है. मिताली को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्होंने खुद मोबाइल से वीडियो बनाया था, जिसमें कार की कांच का शीशा टूटा दिखाई देता है. टीएमसी ने भाजपा पर निशाना साधा, तो बंगाल की खड़गपुर सदर (पश्चिमी मेदिनीपुर) से विधानसभा प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि ये सब सिंपैथी हासिल करने के लिए खुद हमले करा रहे हैं.
घोष ने टीएमसी के नेताओं को ललकारते हुए कहा कि हमला करना होता तो हम बहुत जगह कर सकते थे. हम नहीं चाहते कि हमला हो. लोग बाहर निकलकर अपना वोट डालें, उससे परिवर्तन हो जाएगा.
भवानीपुर झड़प की घटना पर खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दीलिप घोष ने कहा, "ममता बनर्जी भवानीपुर जीतने का प्रयास कर रही हैं लेकिन ये संभव नहीं होगा। डराने, धमकाने, मारपीट करने से कुछ नहीं होने वाला। जनता परिवर्तन चाह रही है।"
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