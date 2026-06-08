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बीजेपी नेता के घर जुटे TMC के 5 दिग्गज सांसद, सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने उड़ाए सबके होश! ममता को तगड़ा झटका?

पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला है. बीजेपी नेता के घर पर टीएमसी के पांच दिग्गज सांसदों की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 08, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:41 PM IST
बीजेपी नेता के घर जुटे TMC के 5 दिग्गज सांसद, सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने उड़ाए सबके होश! ममता को तगड़ा झटका?
Image Credit: AI Generated Photo

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