/बीजेपी नेता के घर जुटे TMC के 5 दिग्गज सांसद, सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने उड़ाए सबके होश! ममता को तगड़ा झटका?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है. विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अब यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान संगठन से आगे बढ़कर संसदीय दल तक पहुंच गई है. राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल और बढ़ गई, जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. उनके इस फैसले को लेकर तरह-तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.
हालांकि इस्तीफे के पीछे की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इसे पार्टी के अंदरूनी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है बंद कमरे की बैठक ने बढ़ाई चर्चाएं. इस्तीफे के तुरंत बाद एक और घटनाक्रम ने राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी. सूत्रों के मुताबिक सुखेंदु शेखर समेत तृणमूल कांग्रेस के छह सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की. यह मुलाकात बंद कमरे में हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.
बताया जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे. उनकी मौजूदगी ने इस मुलाकात को और अधिक राजनीतिक महत्व दे दिया है.
विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या यह घटनाक्रम राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर कोई बड़ा असर डालता है.
फिलहाल न तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया आई है और न ही बैठक में शामिल नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा बयान दिया है. लेकिन एक के बाद एक सामने आ रही घटनाओं ने इतना जरूर संकेत दे दिया है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं.