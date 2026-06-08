/बीजेपी नेता के घर जुटे TMC के 5 दिग्गज सांसद, सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी ने उड़ाए सबके होश! ममता को तगड़ा झटका?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है. विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अब यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान संगठन से आगे बढ़कर संसदीय दल तक पहुंच गई है. राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल और बढ़ गई, जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सुखेंदु शेखर ने पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. उनके इस फैसले को लेकर तरह-तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.