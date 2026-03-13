Advertisement
trendingNow13138906
Hindi Newsदेशप्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा द्रौपदी मुर्मू से समय, राष्ट्रपति भवन ने क्यों ठुकराई मांग?

प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा द्रौपदी मुर्मू से समय, राष्ट्रपति भवन ने क्यों ठुकराई मांग?

Droupadi Murmu: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में सीएम या फिर किसी मंत्री के न पहुंचने की वजह से बहस छिड़ी है. इसी बीच  TMC सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था लेकिन उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 13, 2026, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा द्रौपदी मुर्मू से समय, राष्ट्रपति भवन ने क्यों ठुकराई मांग?

TMC: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को लेकर बहस छिड़ी है. पीएम मोदी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है. प्रोटोकॉल के बहस के बीच TMC सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था लेकिन राष्ट्रपति भवन ने 'समय की कमी' का हवाला देते हुए उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी है. सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राज्य की समस्याओं को लेकर मुलाकात करना चाह रहा था.

TMC के सांसदों ने मांगा था समय
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TMC के एक सीनियर सदस्य ने 9 मार्च को प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि AITC का एक डेलीगेशन आपसे मुलाकात करना चाहता है. इस डेलीगेशन में राज्यसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के मंत्री भी शामिल थे. इस डेलीगेशन की मुलाकात का मकसद  सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार के कई कामों के बारे में बताना था. इसके बाद प्रेसिडेंट भवन ने TMC को एक मैसेज भेजकर बताया कि उनकी रिक्वेस्ट पर विचार किया गया था लेकिन उसे माना नहीं जा सका, TMC ने एक बार फिर प्रेसिडेंट ऑफिस को लेटर लिखकर अगले हफ्ते समय मांगा है.

प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ी है बहस
इससे पहले बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसीदेवा पहुंची थीं. इस दौरान वहां पर न तो सीएम मौजूद थीं और न ही कोई मंत्री मौजूद था. प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम को रहना चाहिए था. ऐसा न होने की स्थिति में बहस छिड़ गई और फिर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू हाल ही में पश्चिम बंगाल गई थीं. वहां पर वे संथाल जनजाति की परंपरा को सम्मानित करने वाले महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने वाली थीं. लेकिन टीएमसी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

TMC ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार
इसके अलावा पीएम ने कहा कि TMC सरकार ने भारत की माननीया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति घोर असम्मान दिखाया. राष्ट्रपति बंगाल गईं थीं संथाल जनजातीय परंपरा के सम्मान में एक महत्वपूर्ण उत्सव में भाग लेने. लेकिन टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जो राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय दोनों के लिए गहरा अर्थ रखता है.' टीएमसी की इस हरकत से न केवल कार्यक्रम का इंतजाम खराब हुआ, बल्कि यह राष्ट्रपति, संविधान और देश की लोकतांत्रिक परंपरा का सीधे तौर पर अपमान था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Droupadi Murmu

Trending news

प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! टिकट देने से पहले हुआ सर्वे
kerala election 2026
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! टिकट देने से पहले हुआ सर्वे
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम