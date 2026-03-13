प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा द्रौपदी मुर्मू से समय, राष्ट्रपति भवन ने क्यों ठुकराई मांग?

Droupadi Murmu: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में सीएम या फिर किसी मंत्री के न पहुंचने की वजह से बहस छिड़ी है. इसी बीच TMC सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था लेकिन उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी गई है.
Trending Photos
TMC: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को लेकर बहस छिड़ी है. पीएम मोदी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है. प्रोटोकॉल के बहस के बीच TMC सांसदों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था लेकिन राष्ट्रपति भवन ने 'समय की कमी' का हवाला देते हुए उनकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी है. सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राज्य की समस्याओं को लेकर मुलाकात करना चाह रहा था.
TMC के सांसदों ने मांगा था समय
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TMC के एक सीनियर सदस्य ने 9 मार्च को प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि AITC का एक डेलीगेशन आपसे मुलाकात करना चाहता है. इस डेलीगेशन में राज्यसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के मंत्री भी शामिल थे. इस डेलीगेशन की मुलाकात का मकसद सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार के कई कामों के बारे में बताना था. इसके बाद प्रेसिडेंट भवन ने TMC को एक मैसेज भेजकर बताया कि उनकी रिक्वेस्ट पर विचार किया गया था लेकिन उसे माना नहीं जा सका, TMC ने एक बार फिर प्रेसिडेंट ऑफिस को लेटर लिखकर अगले हफ्ते समय मांगा है.
प्रोटोकॉल को लेकर छिड़ी है बहस
इससे पहले बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसीदेवा पहुंची थीं. इस दौरान वहां पर न तो सीएम मौजूद थीं और न ही कोई मंत्री मौजूद था. प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम को रहना चाहिए था. ऐसा न होने की स्थिति में बहस छिड़ गई और फिर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू हाल ही में पश्चिम बंगाल गई थीं. वहां पर वे संथाल जनजाति की परंपरा को सम्मानित करने वाले महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होने वाली थीं. लेकिन टीएमसी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया.
TMC ने किया कार्यक्रम का बहिष्कार
इसके अलावा पीएम ने कहा कि TMC सरकार ने भारत की माननीया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति घोर असम्मान दिखाया. राष्ट्रपति बंगाल गईं थीं संथाल जनजातीय परंपरा के सम्मान में एक महत्वपूर्ण उत्सव में भाग लेने. लेकिन टीएमसी ने इस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जो राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय दोनों के लिए गहरा अर्थ रखता है.' टीएमसी की इस हरकत से न केवल कार्यक्रम का इंतजाम खराब हुआ, बल्कि यह राष्ट्रपति, संविधान और देश की लोकतांत्रिक परंपरा का सीधे तौर पर अपमान था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.