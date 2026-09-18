/बंगाल उपचुनाव: ममता को मिला सिंबल- फुटबॉल खिलाड़ी, ऋतब्रत गुट का चुनाव चिन्ह-लिफाफा, EC का फैसला

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रेजिनगर और नंदीग्राम उपचुनाव के लिए टीएमसी के दोनों धड़ों के नाम और चुनावी सिंबल अलॉट कर दिए हैं. टीएमसी के नाम और सिंबल को लेकर मामला विचाराधीन होने के चलते ईसी से टीएमसी का नाम और सिंबल फ्रीज करते हुए ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत गुट से आयोग ने अपनी-अपनी पसंद के तीन नाम और निशान मांगे थे. दोनों गुटों का आवेदन मिलने के बाद आयोग ने इन दोनों विधानसभा उपचुनावों के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए हैं.
ऋतब्रत गुट का नाम - डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, चुनाव चिन्ह: लिफाफा
ममता गुट का नाम - ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चुनाव चिन्ह: फुटबॉल खिलाड़ी