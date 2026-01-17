'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में पीएम मोदी का CM ममता पर बड़ा हमला

PM Modi on Mamata Banerjee News: पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले असेंबली चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है. पीएम मोदी ने कोलकाता में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन के बाद मालदा में जनसभा को संबोधित किया. इसमें टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला. पीएम मोदीी ने कहा कि TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा खेल खेला है. ऐसा करके बंगाल के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है. लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी. बंगाल समेत देशभर से घुसपैठियों को वापस निकाला जाएगा.

बंगाल के सामने घुसपैठ की बड़ी चुनौती- पीएम मोदी

टीएमसी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है. दुनिया के जो विकसित देश हैं, समृद्ध देश हैं जहां पैसो की कोई कमी नहीं है वह भी अपने देशों से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए.'

पीएम मोदी ने कहा, 'बीते 11 वर्षों में जूट के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है. 2014 से पहले जब TMC वाले दिल्ली में केंद्र की सरकार चलवाते थे तब तक जूट का समर्थन मूल्य 2,400 रुपये था, आज यह 5,500 रुपये से भी अधिक है. भाजपा की केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण जूट किसानों को ज्यादा पैसा भी मिला है...'

'बाढ़ राहत के नाम पर राज्य में हुआ खेला'

पश्चिम बंगाल में बाढ़ राहत के नाम पर लूट का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, '...बाढ़ राहत के नाम पर कैसा खेल हुआ है वह आप बेहतर जानते हैं. मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की CAG रिपोर्ट देख रहा था, यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया लेकिन TMC के चहीतों के खातों में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया, कितने ऐसे लोगों को लाखों रुपये बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे... मालदा की धरती से मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही TMC के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे.'

राज्य में नई फैक्ट्री न लगने का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री बोले, 'मैं आज मालदा में आपसे आपकी पीड़ा भी साझा करने आया हूं... यहां न फैक्ट्रियां लग रही है, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है, मालदा-मुर्शिदाबाद से किसानों को रोज़ी-रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है... यहां के किसान बेहाल हैं... मालदा पर TMC की दूर्नीति, उसके भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है...'

'राज्य के लोगों को भी मिले 5 लाख तक मुफ्त इलाज'

बंगाल में आयुष्मान योजना के लागू न होने का जिम्मेदार टीएमसी को बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि देश के बाकी राज्यों की तरह बंगाल के लोगों को भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिले यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यह योजना लागू नहीं होने दी गई... ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, '...देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से सेवा का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बंगाल के हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो... लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यहां की TMC सरकार बहुत ही निर्दयी है, केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है उसे यहां TMC के लोग लूट लेते हैं. TMC के लोग बंगाल के गरीबों के दुश्मन हैं, उन्हें आपकी तकलीफों की चिंता नहीं है, वे अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं.'

'महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत'

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में पीएम मोदी ने कहा, 'भाजपा ने पूरे देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है, आज पूरे देश में जनता इसे अपना आशीर्वाद दे रही है. कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक BMC में पहली बार भाजपा को रिकॉर्ड विजय मिली है. कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार भाजपा के मेयर बने हैं यानि जहां कभी भाजपा के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था वहां भी आज भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, यह दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन Z भाजपा के विकास मॉडल पर कितना विश्वास करती है. मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस बार बंगाल के लोग भी भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे.'

देशभर में बीजेपी के विस्तार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री बोले, 'ओडिशा में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाई है, त्रिपुरा ने भाजपा पर विश्वास किया है, असम ने भी बीते चुनाव में भाजपा को ही समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार में भी एक बार फिर भाजपा-NDA की सरकार बनी है यानि बंगाल की हर दिशा में भाजपा के सुशासन की सरकार है. अब बंगाल में सुशासन की बारी है, इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था कि अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और भाजपा यह काम करके रहेगी.'

'विकसित भारत के पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है. पूर्वी भारत को दशकों तक नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ कर रखा था. भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से मुक्त किया है... पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा.'

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मालदा वह जगह है जहां प्राचीन ज्ञान की गूंज है, राजनीति और संस्कृति की चेतना है, मालदा बंगाल की समृद्धि का एक बड़ा केंद्र रहा है. मैं सबसे पहले बंगाल के महान सपूत सुवेंदु शेखर रॉय को नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही. आज भी मालदा अपने रेशम, लोक संगीत और बौद्धिक चेतना की वजह से जाना जाता है...'

'हमने CAA के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'आप यहां भाजपा सरकार बनाइए हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव फिर लौटाएंगे. यहां जब भाजपा आएगी तो मालदा के किसानों के लिए नए अवसर लेकर आएगी...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, '...मैं यह बात पूरी गंभीरता से कहता हूं. यह भी मोदी की गारंटी है- जो हमारे शरणार्थी हैं, जो मतुआ, नामशूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है. हमने CAA के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है...'