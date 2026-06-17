/TMC के बागी और NCPI का मर्जर बना खिचड़ी, काकोली बोलीं- ज्योतिप्रकाश होंगे नए अध्यक्ष तो NCPI के नेता बोले- हमें कुछ नहीं पता

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया घटनाक्रम सामने आया है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसदों के एक समूह और नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के प्रस्तावित विलय को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हो पाई है. एक ओर बागी सांसद विलय को लगभग तय मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनसीपीआई के कई वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उन्हें अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.
टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार, जो बागी गुट का नेतृत्व कर रही हैं, ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ज्योतिप्रकाश चटर्जी को एनसीपीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है. लेकिन पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस दावे पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्हें न तो विलय प्रक्रिया की जानकारी है और न ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में कोई आधिकारिक सूचना मिली है.
दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान काकोली घोष ने कहा कि उनका समूह जिस राजनीतिक दल के साथ विलय की कोशिश कर रहा है, उसने प्रस्ताव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगे चलकर यह समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम कर सकता है. घोष के अनुसार, पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया, उन्हें आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
एनसीपीआई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए संदेश में दावा किया गया कि पार्टी के पास अब लोकसभा में पश्चिम बंगाल से 20 सांसदों का समर्थन है. पोस्ट में कहा गया कि इस संख्या के साथ एनसीपीआई राज्य की सबसे बड़ी संसदीय ताकत बन गई है. हालांकि, इन दावों की पुष्टि के लिए अभी तक कोई औपचारिक संसदीय दस्तावेज या निर्वाचन आयोग की घोषणा सामने नहीं आई है.
एनसीपीआई के संस्थापक सदस्यों में शामिल संतनु देउ ने कहा कि मंगलवार शाम तक पार्टी को टीएमसी सांसदों की ओर से कोई औपचारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि यदि विलय होता है तो पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन फिलहाल नेतृत्व और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है. पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव दिलीप रॉय ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि ज्योतिप्रकाश चटर्जी कौन हैं और उन्हें पार्टी अध्यक्ष कैसे घोषित किया गया.
जनवरी 2023 में स्थापित एनसीपीआई अब तक अपेक्षाकृत कम चर्चित राजनीतिक दल रहा है. पार्टी का पंजीकृत कार्यालय हावड़ा जिले के हटगाछा गांव में स्थित है, जहां एक गैर-सरकारी संगठन और स्थानीय समाचार पत्र का भी पता दर्ज है. पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शेउली कुंडू ने हाल ही में पद छोड़ा था. उनके पति और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल उत्तिया कुंडू फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. शेउली कुंडू ने मीडिया से कहा कि पार्टी नेतृत्व को लेकर जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, कई विधायक और सांसद नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, बागी नेताओं के दावों और वास्तविक राजनीतिक स्थिति के बीच अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं. विलय की प्रक्रिया, नेतृत्व परिवर्तन और संसदीय समर्थन जैसे मुद्दों पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह घटनाक्रम बंगाल की राजनीति में अस्थायी हलचल साबित होता है या किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत.