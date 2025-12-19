संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना, TMC ने नए रोजगार बिल को बताया गरीबों पर वार; MNREGA पर संकट?

Viksit Bharat Rozgar Bill: नई दिल्ली संसद के संविधान सदन के बाहर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने 12 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया. यह धरना Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025 जिसे VB-G RAM G बिल भी कहा जा रहा है उसके खिलाफ किया गया. यह बिल 18 दिसंबर को लोकसभा और 19 दिसंबर की तड़के राज्यसभा से पास हुआ था.

बता दें, विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने इस अहम बिल को बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में पास कराया था. TMC का आरोप है कि उन्हें केवल 5 घंटे का नोटिस दिया गया और बिल को किसी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग को अनदेखा कर दिया गया है. इसी के विरोध में संसद में नारेबाजी हुई और कुछ सांसदों ने बिल के कॉपीज को फाड़कर विरोध जताया थी.

TMC सांसदों का कड़ा बयान

धरना वाली जगह पर मौजूद TMC सांसद सागरिका घोष ने बिल के पास होने को महात्मा गांधी की दूसरी हत्या बताया है. उन्होंने कहा कि यह बिल गरीबों, ग्रामीणों और किसानों के खिलाफ है और इससे MNREGA को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम महात्मा गांधी और रबीन्द्रनाथ टागोर दोनों का अपमान है.

बता दें कि सागरिका घोष ने अपने X अकाउंट पर लिखा कि संसद की सीढ़ियों पर 12 घंटे का धरना शुरू हो चुका है और यह सरकार द्वारा MNREGA को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ किया जा रहा है. TMC सांसद सुष्मिता देव ने भी X पर लिखा कि यह कानून 100 दिन की नौकरी की गारंटी को कमजोर करता है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी 90% से घटाकर 60% कर देता है.

बिल में क्या बदलाव किए गए हैं?

नए बिल के तहत गांव में रहने वाले परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है. इसमें फंडिंग का पैटर्न बदल दिया गया है. अब केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में खर्च उठाएंगी. पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और कुछ केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 90:10 रहने वाला है. इसके अलावा राज्यों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे खेती के पीक सीजन में साल के 60 दिन तक काम सीमित कर सकें.

विपक्ष की क्या आरोप और मांग है?

TMC, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून से गांधी जी का नाम हटाया गया है और ग्रामीण मजदूरों के अधिकार कमजोर किए गए हैं. विरोध में Don’t Kill MGNREGA, Like you killed Gandhi जैसे नारे लिखे बैनर भी दिखे. विपक्ष की मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए या सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए.

केंद्र सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करेगा. केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने इसे राम राज्य की भावना से जुड़ा कल्याणकारी सुधार बताया और कांग्रेस पर महात्मा गांधी के आदर्शों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेताओं के बयान

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो MNREGA को उसके मूल रूप में बहाल कर दिया जाएगा, गांधी जी का नाम फिर जोड़ा जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह कानून भी 3 कृषि कानूनों की तरह वापस लेना पड़ेगा. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि MNREGA का नाम बदलने के पीछे की सोच गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार के खिलाफ है.

