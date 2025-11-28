Advertisement
टीएमसी ने झाड़ा पल्ला, कहा- उनके टच में नहीं... उधर हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े

6 December: 6 दिसंबर आने में एक हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी से एक अजीब सा माहौल बना हुआ है. कोई 'शौर्य दिवस' मनाने की बाकी बात कर रहा है. उधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायू कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो ऐलान किया है उससे उनकी पार्टी पल्ला झाड़ती दिख रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:24 PM IST
Humayun Kabir on Babri Masjid: पश्चिम बंगाल (West Bebgal) में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो लेकिन वहां ध्रुवीकरण का जबरदस्त माहौल जरूर बनने लगा है. हालिया विवाद की बात करें तो इसकी ताजा मिसाल तब देखने को मिली थी जब सत्ताधारी टीएमसी (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वह 6 दिसंबर (6 December) को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तरह बनने वाली एक भव्य मस्जिद की नींव रखेंगे. हालांकि उनके इस ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया है और बीजेपी (BJP) पूरी ममता बनर्जी समेत उनकी कैबिनेट को ये कहते हुए घेर रही है कि टीएमसी धर्म के आधार पर लोगों को हिंदू-मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रही है.

पोस्टर हटाए गए

इस हफ़्ते बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने के इवेंट के पोस्टर लगे, जिनमें से कई पोस्टर हटाए गए जिससे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में तनाव फैल गया.

ये भी पढ़ें- SIR: मैं महाबुर दफादार का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... बशीरहाट के जियाद अली ने BLO को बताया कैसे बना वोटर ID

हुमायू रुख पर अड़े

कबीर ने मीडिया से बात करते हुए अपना रुख नहीं बदला. उन्होंने कहा, 'हां, मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनी मस्जिद का शिलान्यास करूंगा. यह मस्जिद बहुत बड़ी होगी और असली ढांचे से प्रेरित होगी. यह मेरा धार्मिक अधिकार है और स्थानीय लोगों की मांग है. यह मुद्दा उनकी भावनाओं से जुड़ा है और उनका एक निजी संकल्प है, जो किसी चुनावी गणित से जुड़ा नहीं है.

ये भी पढ़ें- कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!

पार्टी ने झाड़ा पल्ला

पश्चिम बंगाल असेंबली में TMC के चीफ व्हिप, निर्मल घोष ने कहा है कि पार्टी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है. उनके कमेंट्स या कामों का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. वह जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, वह अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं. पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है और मामले को देख रही है.

पार्टी के एक और सीनियर अधिकारी ने कहा कि कबीर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, जिन्हें पहले भी डिसिप्लिन में कमी के लिए कई बार शो-कॉज किया जा चुका है, जल्द ही शुरू किया जाएगा. हालांकि बार-बार टकराव के बावजूद, पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला है. वहीं कबीर ने हाल के महीनों में, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रास्ते का इशारा करते हुए नया सियासी दल बनाने के खुले संकेत दिए हैं.

ये भी पढ़ें- हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती अब चीन को भारी पड़ेगी

 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Babri MasjidHumayun Kabir

