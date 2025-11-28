टीएमसी ने झाड़ा पल्ला, कहा- उनके टच में नहीं... उधर हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े

Humayun Kabir on Babri Masjid: पश्चिम बंगाल (West Bebgal) में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो लेकिन वहां ध्रुवीकरण का जबरदस्त माहौल जरूर बनने लगा है. हालिया विवाद की बात करें तो इसकी ताजा मिसाल तब देखने को मिली थी जब सत्ताधारी टीएमसी (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वह 6 दिसंबर (6 December) को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तरह बनने वाली एक भव्य मस्जिद की नींव रखेंगे. हालांकि उनके इस ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया है और बीजेपी (BJP) पूरी ममता बनर्जी समेत उनकी कैबिनेट को ये कहते हुए घेर रही है कि टीएमसी धर्म के आधार पर लोगों को हिंदू-मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रही है.

पोस्टर हटाए गए

इस हफ़्ते बेलडांगा में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने के इवेंट के पोस्टर लगे, जिनमें से कई पोस्टर हटाए गए जिससे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में तनाव फैल गया.

हुमायू रुख पर अड़े

कबीर ने मीडिया से बात करते हुए अपना रुख नहीं बदला. उन्होंने कहा, 'हां, मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनी मस्जिद का शिलान्यास करूंगा. यह मस्जिद बहुत बड़ी होगी और असली ढांचे से प्रेरित होगी. यह मेरा धार्मिक अधिकार है और स्थानीय लोगों की मांग है. यह मुद्दा उनकी भावनाओं से जुड़ा है और उनका एक निजी संकल्प है, जो किसी चुनावी गणित से जुड़ा नहीं है.

पार्टी ने झाड़ा पल्ला

पश्चिम बंगाल असेंबली में TMC के चीफ व्हिप, निर्मल घोष ने कहा है कि पार्टी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है. उनके कमेंट्स या कामों का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. वह जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, वह अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं. पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है और मामले को देख रही है.

पार्टी के एक और सीनियर अधिकारी ने कहा कि कबीर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, जिन्हें पहले भी डिसिप्लिन में कमी के लिए कई बार शो-कॉज किया जा चुका है, जल्द ही शुरू किया जाएगा. हालांकि बार-बार टकराव के बावजूद, पार्टी ने उन्हें नहीं निकाला है. वहीं कबीर ने हाल के महीनों में, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल रास्ते का इशारा करते हुए नया सियासी दल बनाने के खुले संकेत दिए हैं.

