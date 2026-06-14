उधर टीएमसी से निकाले गए रिजू दत्ता ने कहा कि सुदीप दा बड़े नेता है. वे 6 बार के सांसद हैं. बागी सांसदों के वही नेता बनेंगी. उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल जो भी टीएमसी छोड़कर जा रहा, उन सभी को वे गद्दार कह रही हैं. रिजू ने कहा कि बागी सांसद आज दिल्ली जा रहे हैं. काकोली घोष ने सुबह बात की थी. संभावना है कि दो और सांसद उनके साथ जुड़ेंगे, जिससे संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी. रिजू ने कहा कि सोमवार को सभी बागी सांसद स्पीकर से मिलेंगे और विधानसभा में वे विपक्ष के एक अलग नेता की नियुक्ति का प्रस्ताव रख सकते हैं. मैंने उनमें से कुछ से व्यक्तिगत रूप से बात की है. उन सभी ने NDA का समर्थन करने का दावा किया है.