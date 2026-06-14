पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों-विधायकों का गुट अलग लामबंदी करने लगा है. आज शाम या फिर कल बागी सांसदों का एक ग्रुप लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है. इससे पहले इन बागी नेताओं की एक मीटिंग बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर भी हुई है. माना जा रहा कि इस बैठक में आगे की रूप-रेखा तय की गई है.
भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे नेताओं में टीएमसी की फायर ब्रांड नेता रहीं सायोनी घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, माला रॉय समेत कई नेता हैं. वहीं टीएमसी की फूट पर पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये उनका आंतरिक मामला है. ये लोग संसद में बोलेंगे. स्पीकर इस मसले को देखेंगे.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On rebel TMC MPs to meet Lok Sabha Speaker, Suspended TMC leader Riju Dutta says, "... The rebel MPs are heading to Delhi today. Kakoli Ghosh spoke in the morning, and it is likely that two more MPs will join them, taking the number from 20 to 22.… pic.twitter.com/gvwlkwQTcc
— ANI (@ANI) June 14, 2026
उधर टीएमसी से निकाले गए रिजू दत्ता ने कहा कि सुदीप दा बड़े नेता है. वे 6 बार के सांसद हैं. बागी सांसदों के वही नेता बनेंगी. उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल जो भी टीएमसी छोड़कर जा रहा, उन सभी को वे गद्दार कह रही हैं. रिजू ने कहा कि बागी सांसद आज दिल्ली जा रहे हैं. काकोली घोष ने सुबह बात की थी. संभावना है कि दो और सांसद उनके साथ जुड़ेंगे, जिससे संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी. रिजू ने कहा कि सोमवार को सभी बागी सांसद स्पीकर से मिलेंगे और विधानसभा में वे विपक्ष के एक अलग नेता की नियुक्ति का प्रस्ताव रख सकते हैं. मैंने उनमें से कुछ से व्यक्तिगत रूप से बात की है. उन सभी ने NDA का समर्थन करने का दावा किया है.
वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष ने बगावत पर कहा कि ये सभी नेता ममता दीदी के चेहरे पर चुनाव लड़े और जीतकर आए हैं. सत्ता के लालच में इन सभी की कोई विचारधारा नहीं है. कोई उसूल नहीं है. उसी पार्टी के सामने जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, जिसके विरोध में ये नेता जीते हैं. जनता सब जानती है. यही जनता सबक सिखाएगी.
टीएमसी के सीनियर और बागी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि संसदीय दल में भी ममता बनर्जी को सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. सुदीप ने कहा कि वे इस गुट के नेता नहीं बनना चाहते. काकोली घोष दस्तीकार इस गुट को शुरू से लीड कर रही हैं. सुदीप ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ करीब 70 मिनट तक मीटिंग की थी.