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टीएमसी के बागी गुट की अलग लामबंदी, सायोनी, सुदीप, शताब्दी समेत कई नेताओं का भूपेंद्र यादव के घर जुटान

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी सांसदों-विधायकों का गुट अलग लामबंदी करने लगा है. आज शाम या फिर कल बागी सांसदों का एक ग्रुप लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 14, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:32 PM IST
टीएमसी के बागी गुट की अलग लामबंदी, सायोनी, सुदीप, शताब्दी समेत कई नेताओं का भूपेंद्र यादव के घर जुटान
Image Credit: टीएमसी के बागी गुट के नेताओं की मीटिंग आज बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर हुई.

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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