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शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष तक के नाम... टीएमसी के बागी 19 सांसदों की पूरी लिस्ट पढ़ें

टीएमसी में चल रही कलह के बीच अब एक लिस्ट सामने आई है, जिसमें पार्टी के सभी बागी सांसदों के नाम हैं. 19 सांसदों की इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का है. इसके अलावा यूसुफ पठान, सायोनी घोष जैसे नाम भी लोगों को चौंका रहे हैं. लोकसभा स्पीकर को दी गई एक चिट्ठी में इन सभी सांसदों के हस्ताक्षर हैं.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 10, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:19 PM IST
शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष तक के नाम... टीएमसी के बागी 19 सांसदों की पूरी लिस्ट पढ़ें
Image Credit: टीएमसी में बड़ी टूट

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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