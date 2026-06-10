/शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान से लेकर सायोनी घोष तक के नाम... टीएमसी के बागी 19 सांसदों की पूरी लिस्ट पढ़ें

इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का है. कभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार शत्रुघ्न जब से टीएमसी गए, तब से दीदी के कट्टर समर्थकों में रहे हैं. दीदी पर हुए सियासी हमले का उन्होंने तगड़ा पलटवार किया है. हालांकि इधर कुछ समय से वे भी 'खामोश' ही थे. चुनाव में भी वे उतने एक्टिव नहीं दिखे, जितना होना चाहिए था. यूसुफ पठान दो दिन पहले तब सुर्खियों में आए जब खबर फैली कि उन्हें ममता दीदी के लिए बहरामपुर सीट छोड़ने के लिए कहा गया है. 24 घंटे की चुप्पी के बाद उन्होंने भी सफाई दी कि उन्हें ममता बनर्जी ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा.