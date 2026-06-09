/काकोली घोष दस्तीदार के लिए ‘19’ नंबर बन पाएगा सबसे बड़ा हथियार, TMC में पक रही खिचड़ी पर क्या कहता है कानून?

बीते साल 2025 में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था. राघव चड्ढा और आप के छह अन्य राज्यसभा सांसदों ने मिलकर बीजेपी में विलय का ऐलान किया था. कुल दस में से सात सांसद उनके साथ थे, जो दो-तिहाई संख्या से अधिक थी. राज्यसभा के सभापति ने इस कदम को स्वीकार कर लिया और वे बिना अयोग्यता के बीजेपी में शामिल हो गए. हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को चुनौती दी है, लेकिन फिलहाल वो सातों सांसद बीजेपी के सदस्य के रूप में बैठे हैं. अब काकोली घोष भी लोकसभा में इसी तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही हैं.