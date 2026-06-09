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काकोली घोष दस्तीदार के लिए ‘19’ नंबर बन पाएगा सबसे बड़ा हथियार, TMC में पक रही खिचड़ी पर क्या कहता है कानून?

TMC Crisis: काकोली घोष दस्तीदार का दावा है 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने का फैसला कर चुके हैं. वहीं ममता खेमा कह रहा है कि 20 नहीं 13 हैं. इस बीच 19 का आंकड़ा क्यों चर्चा में है, आइए जानते हैं.

Published: Jun 09, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:25 PM IST
काकोली घोष दस्तीदार के लिए ‘19’ नंबर बन पाएगा सबसे बड़ा हथियार, TMC में पक रही खिचड़ी पर क्या कहता है कानून?
Image Credit: ममता बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार (फाइल)

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