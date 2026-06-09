/काकोली घोष दस्तीदार के लिए ‘19’ नंबर बन पाएगा सबसे बड़ा हथियार, TMC में पक रही खिचड़ी पर क्या कहता है कानून?

TMC Row: तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता काकोली घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. उनका दावा है कि उनके समेत करीब 20 टीएमसी सांसद एनडीए को अपना समर्थन देने का फैसला कर चुके हैं. इनमें से 14 सांसदों की मुलाकात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री के घर हो चुकी है. यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी में बगावत की जो चिंगारी सुलगी थी वो अब ज्वाला बनकर धधक रही है.
दूसरी ओर ममता बनर्जी के बचे-खुचे विधायक और वफादार इस दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया आंकड़ा बता रहे हैं, काकोली 20 की संख्या पर कायम हैं, इससे इतर 19 का आंकड़ा टीएमसी में टूट से संबंधित मामले में कानूनी रूप से बेहद अहम माना जा रहा है.
भारत में दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल है. इस कानून का उद्देश्य यह तय करना है कि कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद अपने निजी फायदे के लिए अपनी पार्टी न बदल सके. हालांकि इसी कानून में एक ऐसी चाबी भी है, जिसे घुमाकर पाला बदलने वाले अपनी सदस्यता बचाने में कामयाब हो जाते हैं. इस नियम के मुताबिक अगर किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी में विलय के लिए सहमत हो जाते हैं, तो वे अयोग्यता से बच सकते हैं और अपनी सीट बरकरार रख सकते हैं.
बीते साल 2025 में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था. राघव चड्ढा और आप के छह अन्य राज्यसभा सांसदों ने मिलकर बीजेपी में विलय का ऐलान किया था. कुल दस में से सात सांसद उनके साथ थे, जो दो-तिहाई संख्या से अधिक थी. राज्यसभा के सभापति ने इस कदम को स्वीकार कर लिया और वे बिना अयोग्यता के बीजेपी में शामिल हो गए. हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को चुनौती दी है, लेकिन फिलहाल वो सातों सांसद बीजेपी के सदस्य के रूप में बैठे हैं. अब काकोली घोष भी लोकसभा में इसी तरह की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही हैं.
TMC में बगावत के इस एपिसोड में राघव चड्ढा का मामला एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. साल 2022 में उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए निजी विधेयक पेश किया था. जिसमें उन्होंने विलय की सीमा दो-तिहाई से बढ़ाकर तीन-चौथाई करने और दलबदल करने वालों पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद दो-तिहाई वाले प्रावधान का फायदा उठाया और बीजेपी के साथ चले गए.
बंगाल की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटें जीती थीं. 29 का दो-तिहाई लगभग 19 सांसद होते हैं. इसलिए यदि काकोली वास्तव में 19 या उससे अधिक सांसदों का समर्थन जुटा लेती हैं और उनका बीजेपी में औपचारिक विलय करा देती हैं, तो उनके समर्थक कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हुए पाला बदल सकते हैं. हालांकि, उन्होंने किसी हस्ताक्षरित पत्र या सभी समर्थक सांसदों की सूची सार्वजनिक नहीं की है.
संविधान के जानकारों का मानना है कि दो-तिहाई संरक्षण केवल तब मिलता है जब किसी दूसरी पार्टी के साथ औपचारिक विलय हो. केवल अलग गुट बनाकर या फिर बाहर से एनडीए का समर्थन करना काफी नहीं होगा. विलय के बिना स्पीकर टीएमसी के बागियों को अलग समूह के रूप में मान्यता नहीं दे सकते हैं.
यानी सारा खेल 19 नंबर के इर्द-गिर्द घूम रहा है. ममता बनर्जी समर्थक नेताओं ने काकोली के दावे पर सवाल उठाए हैं. बर्धमान-दुर्गापुर से सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि बागियों की बैठक में केवल 13 से 14 सांसद शामिल हुए थे, जिनमें 12 लोकसभा और एक राज्यसभा के सांसद थे. दमदम सांसद सौगत रॉय ने दावा किया है कि उन्होंने दल बदलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए बागी खेमे के लिए दो-तिहाई का आंकड़ा '19' का इंतजाम करना मुश्किल होगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के बागियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है. पार्टी के 80 विधायक माने जाएं तो दो-तिहाई संख्या 54 होती है. अब उनमें से 58 विधायकों का एक गुट पहले ही निष्कासित नेता रितब्रत बनर्जी के समर्थन में अलग हो चुका है. यानी ये संख्या दो-तिहाई सीमा से ऊपर है इसलिए बंगाल विधानसभा में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.
संसद की बात करें तो काकोली घोष दस्तीदार 9 जून को भी अपने रुख पर कायम रहीं. उनका कहना है कि उन्होंने 40 सालों तक बंगाल के लिए संघर्ष किया है, वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनका करीब 20 सांसदों का दावा वास्तव में कानूनी रूप से सुरक्षित दो-तिहाई समर्थन यानी '19' के आंकड़े में बदल पाता है या नहीं.