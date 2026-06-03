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सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं ऋतुब्रत, नेता विपक्ष बनकर भी बगावत की बू बाहर नहीं आने दी!

ममता दीदी के कभी सिपहसालार रहे ऋतुब्रत बनर्जी ने बाजी पलट दी है. ममता ने दो दिन पहले ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था. अब देवव्रत पार्टी के आधे से भी अधिक विधायकों को ही अपने पाले में ले आए हैं. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:54 PM IST
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Ritabrata Banerjee
Ritabrata Banerjee

राजनीति में बदलते रिश्तों को लेकर एक कवि ने लिखा है - 

सत्ता जब ऊंची थी, भीड़ लगी थी द्वार पर
फिर एक दिन कुर्सी खाली हुई, महल सुनसान हुआ 
अब वही भीड़ गायब, वही साथी अनजान हुआ.

सत्ता की कुर्सी पर लिखे इस व्यंग्य की याद आने की वजह हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC. जिस TMC को ममता बनर्जी ने खड़ा किया था, आज उसी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी से दूर हो गया और दीदी को बड़ा सियासी झटका दे गया.

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TMC के 80 में से बागी 58 विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया. ऋतुब्रत का दावा है कि 2 और विधायक भी उनके संपर्क में हैं. यानी ये संख्या 60 तक जा सकती है. नेता चुने जाने के साथ ही विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस ने बागी गुट को मान्यता दे दी और ऋतब्रत बनर्जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष स्वीकार कर लिया. विधानसभा परिसर के अंदर नेता प्रतिपक्ष का केबिन भी ऋतब्रत बनर्जी को अलॉट कर दिया गया है. दो दिन पहले ही ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में TMC से निष्कासित किया गया था और आज वही विपक्ष के नेता बन गए. निष्कासित होने वाले दूसरे विधायक संदीपन साहा को विपक्ष का उपनेता घोषित किया गया है.

पहले चुनावी हार, फिर पार्टी में दरार और अब नेता विपक्ष की कुर्सी भी हाथ से चली गई. ममता बनर्जी के लिए ये समय वाकई चुनौतियों से भरा हुआ है. हालांकि ऋतुब्रत बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी बगावत की बू को सामने नहीं आने दिया. उल्टे एक मंझे हुए नेता की तरह ऋतुब्रत ने पहले सीएम सुभेंदु अधिकारी को शुक्रिया कहा. फिर ममता बनर्जी के लिए एक प्रस्ताव भी सामने रख दिया.

राजनीति में प्रतीकों और शब्दों का बड़ा महत्व होता है. ममता बनर्जी से मार्गदर्शक बनने की अपील करके ऋतुब्रत ने दीदी से जुड़े विधायकों के लिए रास्ता खोला है. इस तरह के सियासी दांव के दो नतीजे हो सकते हैं. या तो ममता बनर्जी से जुड़े विधायकों में से कुछ बागी गुट से हाथ मिला लें. या फिर TMC में टूट को रोका जाए और कमान में परिवर्तन की कोशिश की जाए. जिन ऋतुब्रत बनर्जी ने 28 साल बाद ममता की पार्टी को दो फाड़ किया है, उनका भी दिलचस्प सियासी इतिहास रहा है.

ऋतुब्रत बनर्जी का राजनीतिक करियर वामपंथ की राह से शुरू हुआ था. वो CPM से जुड़े और राज्यसभा तक भी पहुंचे. पार्टी नेतृत्व से मतभेदों के चलते उन्होंने 2017 में CPM का साथ छोड़ दिया था. फिर 2020 में ऋतुब्रत TMC में पहुंचे और TMC से भी वो राज्यसभा सांसद बने. 2026 के विधानसभा चुनाव तक वो मां, माटी, मानुष का नारा लगा रहे थे. चुनावी नतीजों में बड़ा परिवर्तन आया और इस परिवर्तन का असर ऋतुब्रत बनर्जी पर भी हुआ. घाट-घाट का राजनीतिक पानी पी चुके ऋतुब्रत बनर्जी ने एक और नया घाट पकड़ लिया.

6 साल पुराने साथी का दूरी बनाना और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हाथ से जाना. इन दोनों घटनाओं की वजह से TMC के अंदर भी हलचल बढ़ गई है. ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले फिरहाद हकीम ने आज कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है. ये वही फिरहाद हकीम हैं जिन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में कोई उन्हें हरा नहीं सकता. अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए तो वो पूरे भारत पर राज करेंगे. फिरहाद हकीम के इस्तीफे के साथ ही ममता बनर्जी ने आज पार्टी की कई इकाइयों को भी भंग कर दिया है. TMC की संसदीय समिति को छोड़कर बाकी सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है. इस कदम के पीछे एक वजह बागियों के हाथों में समिति जाने की आशंका भी हो सकती है. या फिर ये भी संभव है कि इस कदम के जरिए ममता पार्टी को दोबारा संगठित करना चाहती हैं.

हालांकि ममता बनर्जी के लिए राहत की बात ये है कि विधानसभा के स्पीकर के पास भले ही नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार है. पार्टी के सिंबल और नाम पर अधिकार का फैसला चुनाव आयोग ही कर सकता है. जब तक चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं लेगा, तब तक TMC की कमान और संगठन पर ममता बनर्जी का ही अधिकार माना जाएगा. चुनाव आयोग से आगे मामला अदालत तक पहुंचा तो फिर ये महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP जैसा मामला बन जाएगा. पार्टी के नाम, सिंबल और कमान को लेकर अदालत में अगली लड़ाई शुरू होगी.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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