Dr Baidyanath Sends Legal Notice To Mamata Banerjee: टीएमसी में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉ. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है. इस नोटिस के बाद से ही टीएमसी खेमे में खलबली मच गई है. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने साफ कर दिया है कि उनके खिलाफ फैलाए जा रहे राजनीतिक बयानों और अफवाहों को वह अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.
डॉ. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार के वकील द्वारा भेजे गए इस कानूनी नोटिस में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही नाम नहीं है, बल्कि टीएमसी के कई अन्य फायरब्रांड और कद्दावर नेताओं को भी लपेटे में लिया गया है. नोटिस पाने वाले नेताओं में फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा, लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी, वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और सोनाली गुहा जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इन सभी नेताओं पर डॉ. बैद्यनाथ के खिलाफ गलत और भ्रामक राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है.
डॉ. बैद्यनाथ ने टीएमसी नेताओं के उन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि वह चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पैरवी कर रहे थे. इस नोटिस के जरिए बैद्यनाथ ने उन सभी आरोपों से कड़ाई से इनकार किया है, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनावों के लिए विधायक का टिकट मांगा था. डॉ. बैद्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संबंध में उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी और न ही है. उन्होंने कहा कि उनके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति चमकाने और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है.
डॉ. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने इस कानूनी नोटिस की प्राप्ति के ठीक 15 दिनों के भीतर सभी नामजद टीएमसी नेताओं से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने और बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है. नोटिस में कहा गया है कि इन नेताओं को खुले मंच से यह स्वीकार करना होगा कि डॉ. बैद्यनाथ ने बारासात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से न तो कोई राजनीतिक नामांकन मांगा था और न ही उनकी ऐसी कोई इच्छा थी. इसके साथ ही, उनके व्यक्तिगत आचरण, करियर या चरित्र के संबंध में दिए गए सभी गलत बयानों को तत्काल प्रभाव से सुधारने और वापस लेने की चेतावनी भी दी गई है. अगर तय समय में ऐसा नहीं किया गया, तो वे अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहें.