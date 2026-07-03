'हम ही असली TMC और यही हमारा मुख्यालय'... ताले बदलकर ऋतब्रत बनर्जी गुट ने किया टेकओवर, ममता बनर्जी के पास क्या बचा?

TMC row: ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी पार्टी को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने का गंभीर आरोप लगाकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) में अलग गुट बनाकर राज्य विधानसभा में विपक्ष की मान्यता ले चुके ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाले धड़े ने ममता बनर्जी को नया झटका दिया है.
ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी का मुख्यालय उस वक्त निकल गया, जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट ने शुक्रवार को कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में स्थित पार्टी दफ्तर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया.
इस दौरान ऋतब्रत बनर्जी के साथ कई साथी विधायक मौजूद रहे, जिनमें फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, जावेद खान और टीएमसी के कोषाध्यक्ष अकरुज्जमान शामिल थे.
बागी नेताओं में कई विधायकों के अलावा नई कार्यकारिणी कार्यालय परिसर में दाखिल हुए, मेन गेट के ताले बदल दिए, नए पोस्टर लगाए और अंदर बैठक की. उन्होंने घोषणा की कि अब यही भवन तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक मुख्यालय होगा.
बागी गुट ने मुख्य द्वार पर एक पोस्टर भी लगाया, जिसमें वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बताया गया.
पार्टी के कोषाध्यक्ष अकरुज्जमान ने कहा कि इस कार्यालय से तृणमूल कांग्रेस का भावनात्मक जुड़ाव है. उन्होंने दावा किया कि भवन मालिकों के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब पार्टी का पूरा संगठनात्मक कामकाज यहीं से संचालित किया जाएगा.
हालांकि, कार्यालय के भीतर लगी ममता बनर्जी की तस्वीरों और कट-आउट को नहीं हटाया गया. ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि उनका गुट शनिवार से औपचारिक रूप से इसी कार्यालय से काम शुरू करेगा. उन्होंने कहा, 'हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं और यही हमारा मुख्यालय है.'
आपको बताते चलें कि ये दफ्तर 2022 से तृणमूल कांग्रेस के संचालन का मुख्य केंद्र रहा है. उस समय पार्टी अपने पुराने मुख्यालय के पुनर्निर्माण के दौरान यहां स्थानांतरित हुई थी.
यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब एक दिन पहले ऋतब्रत बनर्जी और उनके सहयोगियों ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग के पूर्ण पीठ (फुल बेंच) से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न, संगठनात्मक ढांचे और संपत्तियों पर अपना दावा पेश किया.
चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस जारी कर 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक संगठनात्मक चुनाव, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और पार्टी पर नियंत्रण से जुड़े दस्तावेज तथा अपने-अपने दावे जमा करने को कहा है.
मुख्यालय पर कब्जे की खबर मिलते ही ममता बनर्जी समर्थक तृणमूल विधायक कार्यालय पहुंचे, लेकिन गेट पर नए ताले लगे होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके.
वरिष्ठ तृणमूल नेता कुणाल घोष ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी विधायक को कार्यालय आने का अधिकार है और सवाल उठाया कि कार्यालय में ताले क्यों लगाए गए.
उन्होंने आरोप लगाया, 'जब तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं और उन्हें समर्थन की जरूरत होती है, तब ये लोग अपने-अपने क्षेत्रों में नहीं जाते. इसके बजाय ये किसी और के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और यही सब कर रहे हैं.'
ममता बनर्जी समर्थक गुट ने यह भी आरोप लगाया कि इस कब्जे की कार्रवाई को राज्य प्रशासन और पुलिस का मौन समर्थन प्राप्त है. हालांकि, बागी गुट ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया.
पिछले महीने बागी नेताओं ने एक विशेष अधिवेशन बुलाकर अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुना और समानांतर राष्ट्रीय नेतृत्व की घोषणा की थी. इससे पहले पार्टी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए ऋतब्रत बनर्जी के दावे का समर्थन किया था और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को नकार दिया था. अब बागी गुट का दावा है कि उसे करीब 65 विधायकों का समर्थन प्राप्त है.
उधर, तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सांसदों में से करीब 20 सांसद अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का समर्थन कर दिया है. पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी ममता बनर्जी के नेतृत्व से दूरी बना ली है.