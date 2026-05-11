Supreme Court: हार के लिए SIR प्रक्रिया जिम्मेदार! टीएमसी का सुप्रीम कोर्ट में दावा, SC ने कहा- नई अर्जी दाखिल करें

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा टीएमसी ने अब SIR प्रक्रिया पर फोड़ा है. टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए, उसका असर पश्चिम बंगाल की कई विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों पर पड़ा. टीएमसी के मुताबिक 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम था, जिनके नाम SIR प्रक्रिया में हटाए गए. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और दूसरे याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे चाहें तो इस पहलू को लेकर नई याचिका दाखिल कर सकते हैं.

31 सीटों पर जीत का अंतर डिलीट वोटरों से कम

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी, टीएमसी नेताओं डेरेक ओ’ब्रायन और डोला सेन, मोस्तारी बानू और बंगाली कवि जॉय गोस्वामी ने याचिकाएं दायर की थीं. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद यह मामला पहली बार सुनवाई पर आया.

टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया की वजह से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि 31 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर उन वोटरों की संख्या से कम था, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए. कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या और हार-जीत का अंतर लगभग बराबर था.

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जीत का अंतर 32 लाख, 35 लाख अपीलें लंबित

कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख रहा, जबकि लगभग 35 लाख अपीलें अभी भी अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सीट पर उम्मीदवार सिर्फ 862 वोटों से हारा, जबकि वहां 5,432 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे.

कल्याण बनर्जी ने कहा कि SIR पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया था कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम हुआ, तो कोर्ट इस पहलू पर विचार करेगा.

चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने कल्याण बनर्जी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अगर किसी को चुनाव नतीजों या वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने से शिकायत है, तो उसका सही कानूनी रास्ता इलेक्शन पिटीशन दायर करना है. आयोग ने कहा कि टीएमसी चाहे तो चुनाव याचिका दाखिल कर सकती है

सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि वोट हटाए जाने से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए हैं, तो इस संबंध में अलग से विस्तृत अर्जी दाखिल की जाए. टीएमसी ने कोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना भी चुनाव याचिका का आधार माना जा सकता है.

हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की वजह से चुनाव नतीजे प्रभावित हुए हैं, तो इस संबंध में अलग आवेदन दाखिल किया जा सकता है. अगर ऐसा आवेदन दाखिल होता है, तो कोर्ट चुनाव आयोग की आपत्तियां सुनने के बाद आदेश पारित करेगा.

अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग अपील

वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि फिलहाल अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जितनी अपीलें लंबित हैं, उनके निपटारे में करीब चार साल लग सकते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास लंबित अपीलों का जल्द निपटारा हो. इन अपीलों को तय करने में कितना समय लगेगा, इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी.