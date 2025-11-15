Advertisement
trendingNow13004479
Hindi Newsदेश

गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब, कहा- 'सपने देखना अच्छी बात है'

TMC Shared Meme  On BJP Bengal Election Post: पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की ओर से बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव को लेकर किए गए एक पोस्ट का जवाब दिया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 15, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब, कहा- 'सपने देखना अच्छी बात है'

Bengal Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इस चुनाव में NDA की 20 सीटों के साथ शानदार जीत हुई है. इससे राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की वापसी हुई है. बिहार चुनाव के बाद अब लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं. यहां अगले 6 महीने चुनाव होने वाले हैं. बिहार चुनाव में NDA की  शानदार जीत से उत्साहित अब भाजपा ने बंगाल में भी अपनी जीत का बिगुल बजा दिया है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसको लेकर एक मीम शेयर किया है.  

TMC ने शेयर किया मीम 

TMC ने एक मीम शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा केवल सपने देखती रह सकती है. बता दें कि बाहर चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने बंगाल में भी अपने शानदार प्रदर्शन दोहरान की उम्मी की है. इसको लेकर पार्टी की यूनिट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर 3 शब्दों का एक मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है,' अगला पश्चिम बंगाल.'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज राज समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया है. 

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीता एनडीए गठबंधन? विपक्ष ने फौरन जड़ा चुनाव आयोग पर आरोप

भाजपा के पोस्ट पर TMC का रिएक्शन 

भाजपा के इस पोस्ट पर TMC का रिएक्शन सामने आया है. पार्टी ने भाजपा के पोस्ट का रिप्लाई करते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी किया है. इस क्लिप में मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले एक बच्चे की तस्वीर है. इस छोटे से वीडियो में लड़का कहता सुनाई दे रहा है,' सपने देखना अच्छी बात है.'

TMC ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा,' सपने देखते रहो.' पार्टी का यह पोस्ट इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. 

ये भी पढ़ें- 1 से 19 तक का सफर...5 साल में कितना बदले चिराग? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?

बंगाल चुनाव 

बता दें कि भाजपा बंगाल में पिछली बार के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर भरोसा कर रही है ताकि अगले साल उसे एक और प्रचंड जनादेश मिले और हासिल करने के बाद ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सके. साल  2021 के चुनावों में पार्टी ने 294 में से 77 सीटें जीती थीं, जो बंगाल में अब तक की उसकी सबसे बड़ी संख्या है. वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 215 सीटों के साथ सरकार बनाई थी. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Indian politics

Trending news

क्या पूरी हो पाएगी भाजपा के मन की बात, जीतकर भी क्यों टेंशन में भाजपा?
Bihar election results 2025
क्या पूरी हो पाएगी भाजपा के मन की बात, जीतकर भी क्यों टेंशन में भाजपा?
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Nowgam Blast Live Update: श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका, अबतक 9 की मौत; 30 घायल
Nowgam Blast
Nowgam Blast Live Update: श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका, अबतक 9 की मौत; 30 घायल
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल