गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब, कहा- 'सपने देखना अच्छी बात है'

TMC Shared Meme On BJP Bengal Election Post: पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा की ओर से बिहार चुनाव के बाद बंगाल चुनाव को लेकर किए गए एक पोस्ट का जवाब दिया है.
Bengal Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इस चुनाव में NDA की 20 सीटों के साथ शानदार जीत हुई है. इससे राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की वापसी हुई है. बिहार चुनाव के बाद अब लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं. यहां अगले 6 महीने चुनाव होने वाले हैं. बिहार चुनाव में NDA की शानदार जीत से उत्साहित अब भाजपा ने बंगाल में भी अपनी जीत का बिगुल बजा दिया है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इसको लेकर एक मीम शेयर किया है.
TMC ने एक मीम शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा केवल सपने देखती रह सकती है. बता दें कि बाहर चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने बंगाल में भी अपने शानदार प्रदर्शन दोहरान की उम्मी की है. इसको लेकर पार्टी की यूनिट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर 3 शब्दों का एक मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है,' अगला पश्चिम बंगाल.'
Next West Bengal
— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) November 14, 2025
केंद्रीय मंत्री गिरिराज राज समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया है.
भाजपा के इस पोस्ट पर TMC का रिएक्शन सामने आया है. पार्टी ने भाजपा के पोस्ट का रिप्लाई करते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप जारी किया है. इस क्लिप में मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले एक बच्चे की तस्वीर है. इस छोटे से वीडियो में लड़का कहता सुनाई दे रहा है,' सपने देखना अच्छी बात है.'
Dream on. https://t.co/Zmu4dzhGtp pic.twitter.com/5K98JzdQHy
— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 14, 2025
TMC ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा,' सपने देखते रहो.' पार्टी का यह पोस्ट इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.
बता दें कि भाजपा बंगाल में पिछली बार के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर भरोसा कर रही है ताकि अगले साल उसे एक और प्रचंड जनादेश मिले और हासिल करने के बाद ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सके. साल 2021 के चुनावों में पार्टी ने 294 में से 77 सीटें जीती थीं, जो बंगाल में अब तक की उसकी सबसे बड़ी संख्या है. वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 215 सीटों के साथ सरकार बनाई थी.
