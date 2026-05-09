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Hindi Newsदेशकरारी हार के बाद टीएमसी में मचा बवाल, मुखर प्रवक्ता को ममता ने पार्टी से निकाला

करारी हार के बाद टीएमसी में मचा बवाल, मुखर प्रवक्ता को ममता ने पार्टी से निकाला

पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी ने सख्त एक्शन लेते हुए अपने मुखर प्रवक्ता रिजु दत्त को पार्टी से बेदखल कर दिया है. उन्हें 6 साल के लिए बाहर किया गया है. रिजु ने पार्टी के इस रवैये पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है. 

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 09, 2026, 09:57 PM IST
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mamata banerjee
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पश्चिम बंगाल में 15 साल के बाद टीएमसी की करारी हार से अब पार्टी के अंदर ही बवाल मच गया है. पार्टी ने अपने प्रवक्ता रिजु दत्त को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. रिजु बंगाल में टीएमसी के मुखर प्रवक्ताओं में शुमार किए जाते हैं. चुनावी हार के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द साझा किया है. 

रिजु दत्त ने 6 साल के लिए बाहर किए जाने के बाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिजु दत्त ने कहा कि मैंने जवानी के 13 साल पार्टी को दिए. मैं मेहनत करके आगे बढ़ा, न कि भाई-भतीजावाद के जरिए.  मैंने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की. अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर मैंने तरक्की की. मैंने सच बोला, इसलिए टीएमसी ने मुझे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया. रिजु अक्सर मीडिया में पार्टी लाइन के साथ बहस करते नजर आते रहे हैं. 

रिजु ने कहा कि निलंबन नोटिस में कहा गया है कि मैं अनुशासनात्मक समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जबकि निर्धारित समय के भीतर मैंने 9 मई को सुबह 11:27 बजे पार्टी मुख्यालय (तृणमूल भवन) में अपना जवाब दाखिल कर दिया था. संभवतः मेरा जवाब पढ़ने से पहले ही नोटिस टाइप कर दिया गया था. रिजु ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं... मैं वापस आऊंगा!

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(ये भी पढ़ें- सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन? क्या अब लगाएंगी दिल्ली की दौड़!)

पश्चिम बंगाल में 15 साल शासन के बाद ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा. ममता को महज 80 सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 207 सीटों पर कमल खिलाया. चुनाव में ममता अपनी भवानीपुर सीट भी हार गईं. 

(ये भी पढ़ें- इस्तीफा न देने पर अड़ी Mamata Banerjee की सरकार को राज्यपाल ने किया बर्खास्त, पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग)

चुनाव में माना जा रहा कि टीएमसी को सत्ता विरोधी लहर की वजह से हार मिली. वहीं टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगते रहे. वहीं दूसरी ओर बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव में कूदी. खुद पीएम मोदी ने कई रैलियां कीं. टीएमसी में लंबे समय से गुटबाजी भी चल रही, जिसके चलते पार्टी के भीतर असंतोष उभरा. बीजेपी ने ममता के खिलाफ कभी उन्हीं के सिपहसालार रहे सुवेंदु अधिकारी को उतार बड़ा दांव चला, जो हिट भी रहा. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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