/और अकेली हुईं ममता...तृणमूल कांग्रेस का एक और विकेट गिरा; चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़ा राज्य अध्यक्ष का पद

Chandrima Bhattacharya: पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा है. टीएमसी की टॉप लीडर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष भी थी.
पुराने कार्यालय में लौट रहे लीडर
पार्टी ऑफिस विवाद के बीच ममता बनर्जी का खेमा पार्टी के पुराने कार्यालय में लौट रहा है. तोपसिया के किनारे पुराने पार्टी ऑफिस में ही आज से पार्टी के विभिन्न संगठनों के नेता-कार्यकर्ता बैठने जा रहे हैं. इस पार्टी ऑफिस को नए सिरे से बनाने का काम चल रहा है. अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आज से ममता बनर्जी खेमा काम शुरू कर रहा है.
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने TMC के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर सुब्रत बख्शी की जगह ली थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने BJP से चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी की सभी मौजूदा कमेटियों को भंग कर दिया और ऑर्गनाइज़ेशन को फिर से बनाया था.
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