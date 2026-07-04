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और अकेली हुईं ममता...तृणमूल कांग्रेस का एक और विकेट गिरा; चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़ा राज्य अध्यक्ष का पद

Chandrima Bhattacharya: पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और झटका लगा है. टीएमसी की टॉप लीडर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष भी थी.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:46 PM IST
और अकेली हुईं ममता...तृणमूल कांग्रेस का एक और विकेट गिरा; चंद्रिमा भट्टाचार्य ने छोड़ा राज्य अध्यक्ष का पद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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