/बिलबोर्ड हटाने पहुंची KMC टीम तो भिड़ गए TMC समर्थक, सीढ़ियों पर छिड़ी जंग; धक्का-मुक्की में गिरे डेरेक ओब्रायन

कोलकाता नगर निगम (KMC) ने गुरुवार को कोलकाता पुलिस की मदद से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय की छत से बड़ा बिलबोर्ड हटा दिया. इस बिलबोर्ड पर ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा था.
KMC और पुलिस की टीम ने दूसरी कोशिश में बिलबोर्ड हटाया. दोपहर में जब टीम पहली बार ऑफिस पहुंची तो अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थकों ने KMC के नोटिस की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया. अभिषेक ने कहा कि नोटिस की कॉपी के साथ बिलबोर्ड की तस्वीर नहीं लगाई गई है, इसलिए यह नोटिस वैध नहीं है. इसके बाद KMC अधिकारी संशोधित नोटिस लेने वापस चले गए.
कुछ ही देर बाद अधिकारी संशोधित नोटिस के साथ वापस पहुंचे. इस बार पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया. इसके बाद KMC अधिकारी पुलिस के साथ सीढ़ियों से होते हुए बिलबोर्ड हटाने के लिए छत की ओर बढ़े. अभिषेक के समर्थकों, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन भी शामिल थे, ने सीढ़ियों पर मानव दीवार बनाकर अधिकारियों को रोकने की कोशिश की. कुछ तृणमूल महिला कार्यकर्ता भी रास्ता रोकने वालों में शामिल थीं.
#WATCH | All India Trinamool Congress releases a video on 'X' of TMC MP Abhishek Banerjee from inside the building at Carmac Street while Kolkata Police was removing TMC functionaries and workers from the building. https://t.co/7tv44yunrE pic.twitter.com/ckzYThFAeq
— ANI (@ANI) August 27, 2026
इसी दौरान पुलिस और TMC समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हो गई. झड़प के दौरान डेरेक ओ'ब्रायन सीढ़ियों पर गिर गए, हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी. आखिरकार पुलिस ने रास्ता साफ कराया और KMC अधिकारी छत तक पहुंचे. वहां बिलबोर्ड को तोड़कर हटा दिया गया. तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.
इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने राज्य सरकार, KMC और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों को निशाना बना रहा है. उन्होंने कहा,'तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश हो रही है. बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? सत्ता में बैठी पार्टी और प्रशासन नेताओं को निशाना बना रहे हैं, पार्टी कार्यालयों को तोड़ रहे हैं और बिलबोर्ड हटा रहे हैं. उन्हें किस बात का डर है?.' अभिषेक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह घास का फूल है और 'जितना घास को काटा जाएगा, वह उतना ही बढ़ेगा.'
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने खास तौर पर कैमक स्ट्रीट में मौजूद उनके पार्टी दफ्तर के बिलबोर्ड को निशाना बनाया, जबकि इलाके में कई दूसरे कार्यालयों और दुकानों के बिलबोर्ड अब भी लगे हुए हैं. अभिषेक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट जाएगी. उन्होंने कहा,'भारतीय संविधान से ऊपर कोई नहीं है.'