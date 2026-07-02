/TMC के दो फूल-दो दावे... ऋतब्रत खेमे की दलीलें आज सुनेगा चुनाव आयोग, असली-नकली का होगा फैसला

असली कौन और नकली कौन? TMC में ये जंग पार्टी में दो फाड़ होने के बाद से चल रही है. इसी लड़ाई में आज चुनाव आयोग 'रेफरी' की भूमिका में नजर आने वाला है. तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिह्न और पार्टी के बैंक खातों में जमा बड़ी रकम पर मालिकाना हक की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है. 'हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं'... ये दावा करते हुए ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी खेमे के 10 विधायक आज चुनाव आयोग के पास पहुंचेंगे. ये सभी विधायक कल शाम ही दिल्ली पहुंच गए थे.