/TMC के दो फूल-दो दावे... ऋतब्रत खेमे की दलीलें आज सुनेगा चुनाव आयोग, असली-नकली का होगा फैसला

असली कौन और नकली कौन? TMC में ये जंग पार्टी में दो फाड़ होने के बाद से चल रही है. इसी लड़ाई में आज चुनाव आयोग 'रेफरी' की भूमिका में नजर आने वाला है. तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिह्न और पार्टी के बैंक खातों में जमा बड़ी रकम पर मालिकाना हक की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है. 'हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं'... ये दावा करते हुए ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी खेमे के 10 विधायक आज चुनाव आयोग के पास पहुंचेंगे. ये सभी विधायक कल शाम ही दिल्ली पहुंच गए थे.
गुरुवार दोपहर 12 बजे ऋतब्रत चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के सामने अपना पक्ष रखेंगे. उनका दावा है कि उनके साथ कम से कम 65 विधायक हैं और वही विधानसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता हैं. वह आयोग के समक्ष अपने समर्थक विधायकों की सूची और उनके सहमति पत्र भी पेश करेंगे.
बागी खेमा पहले ही चुनाव आयोग को लिखित आवेदन सौंप चुका है. उसमें दावा किया गया है कि 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम, 'जोड़ा फूल' चुनाव चिह्न और पार्टी की सभी संगठनात्मक तथा वित्तीय संपत्तियों पर वास्तविक अधिकार उनका है. इसी आवेदन के आधार पर आयोग ने उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया है. ऋतब्रत के साथ दिल्ली पहुंचे नेताओं में ममता बनर्जी सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती के अलावा विधायक अरूप रॉय और जावेद खान भी शामिल हैं.
उधर, कोलकाता के कालीघाट में भी हलचल तेज हो गई है. मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए गुरुवार को तृणमूल नेतृत्व की बैठक बुलाई गई है. पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और बैंक खातों में जमा बड़ी राशि पर नियंत्रण को लेकर तृणमूल के भीतर का सत्ता संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है.
इस बार चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. हार से ज्यादा बड़ा संकट अब उन पर पार्टी बचाने का आ गया है. जिस तरह पार्टी में बगावत हुई, उससे ममता की पार्टी पर पकड़ ढीली नजर आ रही है. रही-सही कसर चुनाव बाद जनता के गुस्से ने कर दी है, जो पार्टी के नेताओं पर कभी अंडे तो कभी पत्थर और स्याही फेंक रहे हैं. कई जगह तो पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की पिटाई तक हो गई.
(Input - Rajib Chakraborty)