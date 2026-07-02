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TMC के दो फूल-दो दावे... ऋतब्रत खेमे की दलीलें आज सुनेगा चुनाव आयोग, असली-नकली का होगा फैसला

टीएमसी के चुनाव चिन्ह दो फूल पर आज चुनाव आयोग सुनवाई करेगा. ऋतब्रत बनर्जी अपने खेमे के कुछ विधायकों के साथ आज चुनाव आयोग के दफ्तर में पेश होकर अपने पक्ष की दलीलें देंगे.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 02, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:19 AM IST
TMC के दो फूल-दो दावे... ऋतब्रत खेमे की दलीलें आज सुनेगा चुनाव आयोग, असली-नकली का होगा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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