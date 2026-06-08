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एग्रीमेंट खत्म, जगह खाली करो...! बंगाल चुनाव खत्म होते ही TMC को मकान मालिक का अल्टीमेटम

Mamata Banerjee: कोलकाता में ईएम बाईपास के पास स्थित टीएमसी (TMC) के अस्थायी मुख्यालय 'तृणमूल भवन' को खाली करने का विवाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया है. मकान मालिक मोंटू साहा का कहना है कि रेंटल एग्रीमेंट 2025 के आखिर में खत्म हो चुका है. साहा परिवार अब अपनी इस प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:07 AM IST
एग्रीमेंट खत्म, जगह खाली करो...! बंगाल चुनाव खत्म होते ही TMC को मकान मालिक का अल्टीमेटम
Image Credit: Mamata Banerjee

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