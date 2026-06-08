/एग्रीमेंट खत्म, जगह खाली करो...! बंगाल चुनाव खत्म होते ही TMC को मकान मालिक का अल्टीमेटम

यह कोई मामूली दफ्तर नहीं है. जब मुख्य तृणमूल भवन के रेनोवेशन की बात सामने आई, तो साल 2022 में साहा परिवार ने अपनी इस चलती-फिरती प्रॉपर्टी को टीएमसी को किराए पर दे दिया था. टीएमसी को यह जगह सौंपने से पहले साहा परिवार यहां 'अरब रेजिडेंसी' नाम का एक शानदार होटल चलाता था. इसी जगह से टीएमसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति बनाई और वॉर रूम की तरह इसका इस्तेमाल किया. अमित साहा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमने कई बार उनसे कहा कि हमें हमारी बिल्डिंग वापस चाहिए क्योंकि इसकी मरम्मत करानी है और हमें अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना है. उन्होंने पहले कहा था कि वे जुलाई तक खाली कर देंगे, लेकिन हमें हमारी प्रॉपर्टी अभी चाहिए. अब तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, इसीलिए हमें पुलिस के पास जाना पड़ा. अब हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे.