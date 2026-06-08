/एग्रीमेंट खत्म, जगह खाली करो...! बंगाल चुनाव खत्म होते ही TMC को मकान मालिक का अल्टीमेटम

TMC Office Controversy: पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त अहम खबर सामने आ रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक, कोलकाता के ईएम (EM) बाईपास के पास जिस आलीशान प्रॉपर्टी से तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपना पूरा साम्राज्य और दफ्तर चला रही थी, अब उसके मालिक ने पार्टी को वहां से 'पैक-अप' करने का अल्टीमेटम दे दिया है. रविवार को इस प्रॉपर्टी के मालिक मोंटू साहा सीधे प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों को दो टूक शब्दों में बताया कि वे चाहते हैं कि पार्टी उनकी जगह को तुरंत खाली कर दे. साल 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है.
मामला कोलकाता के कैनाल साउथ रोड (A/P-1/A) पर स्थित एक आलीशान बिल्डिंग का है, जिसे पिछले तीन साल से 'तृणमूल भवन' के रूप में जाना जाता है. प्रॉपर्टी के मालिक मोंटू साहा और उनके बेटे अमित साहा का कहना है कि टीएमसी के साथ उनका रेंटल एग्रीमेंट साल 2025 के आखिर में ही आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है.
कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद से ही परिवार लगातार पार्टी लीडरशिप से जगह खाली करने की अपील कर रहा था, लेकिन सत्ता की हनक में उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. रविवार को पिता-पुत्र की यह जोड़ी खुद टीएमसी नेताओं से बात करने दफ्तर पहुंची थी ताकि उन्हें प्यार से ऑफिस कहीं और शिफ्ट करने के लिए मना सकें. लेकिन वहां कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था. घंटों इंतजार करने के बाद थक-हारकर उन्हें पुलिस की शरण में जाना पड़ा.
यह कोई मामूली दफ्तर नहीं है. जब मुख्य तृणमूल भवन के रेनोवेशन की बात सामने आई, तो साल 2022 में साहा परिवार ने अपनी इस चलती-फिरती प्रॉपर्टी को टीएमसी को किराए पर दे दिया था. टीएमसी को यह जगह सौंपने से पहले साहा परिवार यहां 'अरब रेजिडेंसी' नाम का एक शानदार होटल चलाता था. इसी जगह से टीएमसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति बनाई और वॉर रूम की तरह इसका इस्तेमाल किया. अमित साहा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमने कई बार उनसे कहा कि हमें हमारी बिल्डिंग वापस चाहिए क्योंकि इसकी मरम्मत करानी है और हमें अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना है. उन्होंने पहले कहा था कि वे जुलाई तक खाली कर देंगे, लेकिन हमें हमारी प्रॉपर्टी अभी चाहिए. अब तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, इसीलिए हमें पुलिस के पास जाना पड़ा. अब हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे.
मकान मालिक के पुलिस स्टेशन पहुंचने की खबर जैसे ही फैली, टीएमसी खेमे में भी खलबली मच गई. हालांकि, पार्टी ने इस पर सीधे झुकने के बजाय तल्ख तेवर दिखाए हैं. टीएमसी के एक बड़े पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पलटवार करते हुए कहा कि साहा परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देकर पार्टी पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया था. इस डील के बदले में उन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से कई बड़े और फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट्स (ठेके) दिए गए थे.
TMC के लिए मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हो रहीं. एक तरफ किराए का दफ्तर छिनने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ टोपसिया रोड पर स्थित पार्टी का असली 'तृणमूल भवन' पहले से ही गंभीर कानूनी विवादों में घिरा हुआ है. पार्टी के बागी विधायक जावेद खान ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दावा किया है कि जिस जमीन पर असली तृणमूल भवन खड़ा है, वह उनके परिवार की पुश्तैनी जमीन है. जावेद खान का कहना है कि मेरे पास यह साबित करने के लिए पाई-पाई के पक्के दस्तावेज हैं कि टोपसिया रोड वाला वो पूरा प्लॉट मेरे परिवार का है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों चुनावों को निपटाने के बाद, अपनों के बगावती तेवरों और मकान मालिक के कानूनी हंटर के बीच ममता बनर्जी की पार्टी अपने इस 'सियासी ठिकाने' को कैसे बचा पाती है.