Aroop Biswas: पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कोषाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास ने उस बैंक को एक बेहद गोपनीय और चौंकाने वाला पत्र लिखा है, जहां पार्टी के मुख्य खाते संचालित होते हैं.
अरूप बिस्वास ने बैंक प्रबंधन से अनुरोध किया है कि टीएमसी के सभी बैंक खातों को तुरंत प्रभाव से फ्रीज कर दिया जाए और किसी भी तरह के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी जाए. कोषाध्यक्ष के इस औचक कदम के बाद बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं.
सूत्रों के मुताबिक, बैंक को लिखे आधिकारिक पत्र में अरूप बिस्वास ने पार्टी के भीतर चल रहे भयंकर संकट और उथल-पुथल का खुलकर जिक्र किया है. उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के कई मौजूदा सांसद पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और विधायकों के एक बड़े धड़े ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत का बिगुल फूंक दिया है. पत्र में सबसे गंभीर बात यह कही गई है कि इस वक्त टीएमसी संगठन और उसके फंड पर नियंत्रण को लेकर पार्टी के भीतर ही आंतरिक विवाद चरम पर है. ऐसी स्थिति में पार्टी के पैसों का दुरुपयोग न हो, इसलिए खातों को तुरंत लॉक करना बेहद जरूरी हो गया है.
अरूप बिस्वास को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद करीबी और भरोसेमंद सिपहसालार माना जाता रहा है. ऐसे में खुद पार्टी के कोषाध्यक्ष द्वारा अपनी ही पार्टी के खातों को सीज करने की मांग करना बेहद अप्रत्याशित है. इस कदम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों से निकलकर बैंक के लॉकरों तक पहुंच चुकी है. फिलहाल इस मामले पर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व या अन्य वरिष्ठ प्रवक्ताओं की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है.