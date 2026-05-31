अभिषेक बनर्जी पर हमला मामले में 4 लोग गिरफ्तार, बीजेपी ने कहा- 'जनता का गुस्सा ...'

पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बीजेपी ने कहा कि जनता का गुस्सा कहीं न कहीं दिखाई देगा. जानिए पूरे विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की पूरी कहानी.
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पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. भाजपा नेता और राज्य मंत्री दिलीप घोष ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य की जनता के भीतर वर्षों से जमा गुस्सा अब किसी न किसी रूप में सामने आ रहा है. इस मामले में फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था. हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य के आम लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा है और जनता के भीतर असंतोष बढ़ता गया है. उनके मुताबिक, यही नाराजगी अब अलग-अलग रूपों में दिखाई दे रही है. घोष ने अभिषेक बनर्जी के सोनारपुर दौरे पर भी सवाल उठाए.
दिलीप घोष ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्षेत्र की परिस्थितियों को समझना चाहिए था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारी सुरक्षा और लंबे काफिले के साथ किसी इलाके में जाकर 'हीरो बनने' की कोशिश करना सही फैसला नहीं था. इस बीच, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता सुष्मिता दत्ता को कैमरे में अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया. मोइत्रा ने भाजपा पर झूठ फैलाने और राजनीतिक गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया.
दरअसल, शनिवार को अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में चुनाव बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे. इसी दौरान उन पर ईंट, पत्थर और अंडे फेंके जाने का आरोप है. घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने इसे 'भाजपा प्रायोजित हमला' बताते हुए दावा किया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तथा राज्यपाल दोनों से शिकायत करेंगे.
हमले में अभिषेक बनर्जी की आंख में चोट आई. उन्होंने बताया कि एक ईंट उनकी आंख पर लगी, जिससे उन्हें आंख खोलने में दिक्कत हो रही है. उनका कहना था कि अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो सिर पर गंभीर चोट लग सकती थी. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के हमले उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकते. वहीं, टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा. बेल व्यू अस्पताल में अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अस्पतालों पर दबाव बना रही है ताकि अभिषेक को इलाज न मिल सके.
ममता बनर्जी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अस्पताल प्रशासन और अधिकारियों को धमका रहे हैं. उनके अनुसार, हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं मानो किसी मरीज का इलाज भी राजनीतिक अनुमति के आधार पर तय किया जाएगा. उन्होंने इस रवैये को अमानवीय बताया. अभिषेक बनर्जी पर हुए इस कथित हमले को लेकर भाजपा और टीएमसी आमने-सामने हैं. दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मामले ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.
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